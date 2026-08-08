Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTİGEM, 7 bin 350 baş reforme küçükbaş satacak
HaberlerUzmanpara

TİGEM, 7 bin 350 baş reforme küçükbaş satacak

08.08.2026 - 09:49 | Son Güncellenme:

#Tarım İşletmeleri#Küçükbaş Hayvan Satışı#İhale Açılması

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), toplamda 7 bin 350 baş reforme küçükbaş satmak için ihale açtı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TİGEM, 7 bin 350 baş reforme küçükbaş satacak

Kurumun söz konusu ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, çeşitli cinslerde toplamda 3 bin 100 reforme küçükbaşı 22 parti halinde canlı kilogram üzerinden açık artırma usulüyle satacak.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İhale, 14 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te işletmede yapılacak. İhalede muhammen tutar 46 milyon 275 bin lira, geçici teminat tutarı da 2 milyon 313 bin 750 lira olarak belirlendi.

TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü de çeşitli cinslerde toplamda 4 bin 250 baş reforme küçükbaşın satışını gerçekleştirecek.

İhale, 18 Ağustos Salı günü saat 14.00'te işletmede yapılacak. İhalede muhammen tutar 58 milyon 868 bin 900 lira ve geçici teminat tutarı 2 milyon 943 bin 445 lira oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR
Taksim’de Koreli fenomene akılalmaz taciz Her şey canlı yayında yaşandı
Taksim’de Koreli fenomene akılalmaz taciz! Her şey canlı yayında yaşandı
PSGden Arda Güler için dudak uçuklatan teklif Fenerbahçeye dev gelir
PSG'den Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'ye dev gelir
Yunanistandan Mekke Anlaşmasına karşı hamle çağrısı Derhal harekete geçilmeli
Yunanistan'dan Mekke Anlaşması'na karşı hamle çağrısı! 'Derhal harekete geçilmeli'
Eşini öldürüp, kayınvalidesiyle sohbet etti Kan donduran itiraf
Eşini öldürüp, kayınvalidesiyle sohbet etti! Kan donduran itiraf
İlgili Haberler
Bodrumda otelde 15 kişi hastaneye kaldırıldı Havuz bakımı yapıyorlardı
Bodrum'da otelde 15 kişi hastaneye kaldırıldı! Havuz bakımı yapıyorlardı
Kastamonu’da feci kaza 2 otomobil çarpıştı; yaralılar var
Kastamonu’da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı; yaralılar var
Selçuk Bayraktar, Şırnakta TEKNOFEST Dron Şampiyonasında Teknoloji iklimi Güneydoğudan esecek
Selçuk Bayraktar, Şırnak'ta TEKNOFEST Dron Şampiyonası'nda! Teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek'
SON DAKİKA | Şehit aileleri ve gazilerin hakları düzenleniyor Teklif kabul edilerek yasalaştı
SON DAKİKA | Şehit aileleri ve gazilerin hakları düzenleniyor! Teklif kabul edilerek yasalaştı