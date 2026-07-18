TİGEM yetiştirdiği yerel tohumları vatandaşlara ulaştırıyor

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, AA muhabirine, gıda arz güvenliğinin Türkiye'nin öncelikli konuları arasında yer aldığını, yerel tohumların korunması ve yaygınlaştırılmasının bu alandaki önemli çalışmalardan biri olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

TİGEM ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) yerel tohumların korunması ve çoğaltılmasına yönelik çalışma başlattığını ifade eden Bülbül, Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan yerel tohumların çoğaltılarak tescil sürecinden geçirildiğini anlattı.

Bülbül, yaklaşık 50 yerel tohumun tescillenerek üretime hazır hale getirildiğini belirterek, "Şu an itibarıyla yaklaşık 50 yerel tohum tescillenmiş ve üretime hazır durumda. Bunların büyük bölümünü paketleyerek Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye çapındaki mağazalarında satışa sunduk. Amacımız bu tohumların uygun fiyatlarla üreticilere ve vatandaşlara ulaşmasını sağlamak." diye konuştu.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

İsmail Bülbül, proje kapsamında Tokat boncuk fasulyesi, ak çeltik, gucubu fasulyesi, Kosova bal kabağı, Yamula patlıcanı, Sarıcakaya roka, Sarayönü tere, kara turp ve turuncu domates gibi çok sayıda yerel çeşidin üretici ve vatandaşlarla buluşturulduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Hayvancılık projeleri de sürüyor

Bülbül, TİGEM'in bitkisel üretimin yanı sıra hayvancılık alanında Tarım ve Orman Bakanlığının politikaları doğrultusunda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Haberin Devamı

"Kırsalda Bereket Büyükbaşa Destek Projesi" kapsamında hedeflere ulaşıldığını vurgulayan Bülbül, on binlerce gebe düvenin yetiştiricilere teslim edildiğini ifade etti.

Bülbül, bu yıl uygulanmaya başlanan "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi" ile de TİGEM işletmelerinde yetiştirilen damızlık küçükbaş hayvanların üreticilere ulaştırıldığını dile getirerek, kaliteli tohum ve damızlık üretimine yönelik AR-GE çalışmalarının TAGEM işbirliğiyle sürdüğünü kaydetti.

Haberin Devamı

Kırmızı et arzının güçlendirilmesi amacıyla Et ve Süt Kurumu ile ortak çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Bülbül, besilik hayvanların TİGEM işletmelerinde belirli süre beslenerek ihtiyaç duyulan dönemlerde piyasaya sunulduğunu sözlerine ekledi.