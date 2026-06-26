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TİM Başkanı Mustafa Gültepe: İhracatçıyı sınırları aşan stratejik bir güç olarak görüyoruz

26.06.2026 - 17:21 | Son Güncellenme:

#İhracat#Ekonomi#Ticaret

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, bu yıl 282 milyar dolarlık mal, 128 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedeflediklerini belirterek, "İnşallah bu yıl ihracatta ilk kez 400 milyar dolar sınırını aşacağız ancak bu sınırlı artışları yeterli görmüyoruz. Çünkü biz Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarmak istiyoruz." dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe: İhracatçıyı sınırları aşan stratejik bir güç olarak görüyoruz

TİM 33. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve üst düzey katılımla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

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TİM'in olağan seçimli genel kurulunun yapıldığı etkinlik kapsamında 2025'te Türkiye'nin yaptığı toplam 396 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan ilk 10 firma ile e-ihracatta ilk sırayı alan firmalara ödülleri verildi.

Ödül töreninde konuşan TİM Başkanı Gültepe, Türkiye'nin 2025'te toplam 396 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini anımsatarak, hem mal hem de hizmet ihracatında en yüksek yıllık değerlere ulaşıldığını hatırlattı.

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Geçen yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileri için gösterdiği 390 milyar dolarlık hedefin üzerinde kapattıklarını dile getiren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yılı 396 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatıyla tamamlamanın gururunu yaşadık. Bu yıl 282 milyar dolarlık mal, 128 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefliyoruz. İnşallah ihracatta bu yıl ilk kez 400 milyar dolar sınırını aşacağız. Bölgemizdeki savaşlara, artan jeopolitik risklere ve yükselen korumacılık duvarlarına rağmen ihracatta elde ettiğimiz sınırlı artışları asla yeterli görmüyoruz. Çünkü biz Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarmak istiyoruz. Hedefe ulaşmak için 27 sektörün tamamından katkı alabilmeli, ihracatımızı her yıl çift haneli büyütebilmeliyiz. Ülkemizde bu potansiyelin fazlasıyla olduğuna inanıyoruz."

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"İHRACATÇIYI SINIRLARI AŞAN STRATEJİK BİR GÜÇ OLARAK GÖRÜYORUZ"

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TİM Başkanı Gültepe, kalkınmanın temelinde üretimin bulunduğunu, kalıcı büyümenin de ancak üretim ve ihracatla gerçekleşebileceğini belirterek, sürdürülebilir kalkınma için ekonomik büyümenin en az yarısının üretim ve ihracattan gelmesi gerektiğini vurguladı.

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Ekonominin lokomotifinin her zaman üretim ve ihracat olması gerektiğinin altını çizen Gültepe, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bugün ülkelerin ekonomik gücü sadece sahip oldukları kaynaklarla değil, ürettiklerini dünyaya satabilme kapasiteleriyle de ölçülüyor. Bu anlamda baktığımızda ihracat yatırımdır, üretimdir, istihdamdır ve elbette dövizdir. İhracat ekonomik bağımsızlığın en güçlü teminatıdır. Özetle, ekonominin müdafaa sathı fabrikalardır. O fabrikalar ki jeopolitik gücün, istikrarın, geleceğe güvenin en önemli kaleleridir. Dolayısıyla biz ihracatçıyı sadece üretip satan değil, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan, sınırları aşan stratejik bir güç olarak görüyoruz."

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"REKABETÇİLİĞİMİZİ GERİ ALACAK EKONOMİK KARARLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Mustafa Gültepe, küresel ticarette oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bir dönemden geçildiğine işaret ederek, rekabetin her geçen gün daha da zorlaştığını, korumacılık eğilimlerinin arttığını, jeopolitik risklerin çoğaldığını anlattı.

Böyle bir süreçte rekabetçi kalabilmenin çok daha büyük önem kazandığını vurgulayan Gültepe, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim için anahtar kelime rekabetçilik. Dolayısıyla rekabetçiliğimizi geri alacak hamlelere ve ekonomik kararlara ihtiyacımız var. Çünkü fiyat rekabetinin kaybedildiği yerde pazar kaybı başlıyor. Pazar kaybının yaşandığı yerde de üretim ve istihdam baskı altına giriyor. Yine böylesi dönemlerde ihracatçıların uygun maliyetli ve uzun vadeli finansmana erişimi çok büyük önem taşıyor. Şartlar zor olsa da hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadık, kapılmıyoruz."

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SEKTÖRLERİNDE BİRİNCİ OLAN FİRMALAR

Törende e-ihracatta ilk 3'e giren ve mal ihracatında sektör lideri olan şirketlere ödülleri Ticaret Bakanı Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Adalet Bakanı Gürlek, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İçişleri Bakanı Çiftçi ve TİM Başkanı Gültepe tarafından verildi.

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