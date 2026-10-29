Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTır şoförleri sınır kapılarında kontak kapattı
HaberlerUzmanpara

Tır şoförleri sınır kapılarında kontak kapattı

29.10.2026 - 14:56 | Son Güncellenme:

#Edirne#Tır Şoförleri#Schengen Vizesi

Avrupa ülkelerine yük taşıyan TIR şoförleri, Schengen vizesi süreçlerinde yaşadıkları sorunları dile getirmek için Bulgaristan ve Yunanistan’a açılan sınır kapılarında kontak kapattı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tır şoförleri sınır kapılarında kontak kapattı

Türkiye'nin ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine taşıyan TIR şoförleri, yaşadıkları vize sorunu, Avrupa Birliği ülkelerinde 180 gün içinde 90 gün kalış kısıtlaması getirilmesi, sınır kapılarında saatlerce kuyrukta beklemeleri başta olmak üzere yaşadıkları sorunları dile getirmek için eylem yaptı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Tır şoförleri sınır kapılarında kontak kapattı

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda kontak kapatan şoförler, giriş ve çıkışları zaman zaman durdurdu. Uluslararası nakliye yapan firmaların temsilcileri de Kapıkule Sınır Kapısı'nda şoförlerle bir araya geldi.

Tuğrul Bozkurt, Türk TIR şoförlerine getirilen 180 gün içinde 90 gün kalma zorunluluğunun kendilerini çok zor durumda bıraktığını belirterek, Bulgaristan'ın araçları geri çevirdiğini söyledi. Bozkurt, "Bize sadece mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz. Biz ticaret yapıyoruz, gezmeye gitmiyoruz. Turist değiliz, hiçbirimiz turist değiliz. Bizim sıkıntımız çok büyük. Sorunlarımıza bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Tır şoförleri sınır kapılarında kontak kapattı

Haberin Devamı

Burak Vural ise kendilerine verilen vizenin 80 günü kapsamanın kendilerinin yanı sıra Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilediğini söyledi. Vural, "Bizler Avrupa'ya turist olarak gitmiyoruz. Tatil yapmaya gitmiyoruz. Hepimiz birer emekçi olarak işimizi yapmak adına, Türkiye'nin ithalatını, ihracatını sağlayabilmek adına bize verilmiş olan vizeleri, imkanları kullanmak istiyoruz. Biz işimizi yapmak istiyoruz ama ne yazık ki bize işimizi yaptırmıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti olarak, şoförler olarak biz işimizi yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Üç bakanlık Schengen vizesi için devreye giriyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÜç bakanlık Schengen vizesi için devreye giriyorHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
En düşük emekli maaşında 30 bin TL tahmini Bakan Işıkhan açıkladı: Adaletli ve hakkaniyetli dağıtacağız
En düşük emekli maaşında 30 bin TL tahmini! Bakan Işıkhan açıkladı: Adaletli ve hakkaniyetli dağıtacağız
İspanyadaki tren faciasında korkunç hata Telsiz konuşmaları ortaya çıktı
İspanya'daki tren faciasında korkunç hata! Telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Fenerbahçede İsmail Kartala yabancılardan destek gelmedi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a yabancılardan destek gelmedi!
Ermenistan Parlamentosunda skandal görüntü Yumruklar havada uçuştu, kavga koridora taştı
Ermenistan Parlamentosu'nda skandal görüntü! Yumruklar havada uçuştu, kavga koridora taştı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginDünyadaki en kritik caydırıcı güç
Melih Aşık
Melih AşıkCUMHURİYET SEVİNCİ
Hakkı Öcal
Hakkı Öcal‘Barın katkan dos emes’
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluŞaşırtan yıllık konser sayıları
Eren Aka
Eren AkaBayram sokakta güzel
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaErdem’in 20 yıllık hikâyesi Doha’da
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerOsmanlı Modernleşmesine Farklı Bir Bakış: Elitler, Güç Mücadeleleri ve Devletin Dönüşümü
İlgili Haberler
Türkiye’nin İsrail seçimlerine müdahale ettiği iddiasına DMM’den açıklama
Türkiye’nin İsrail seçimlerine müdahale ettiği iddiasına DMM’den açıklama
İletişim Başkanı Durandan TDT Zirvesi paylaşımı
İletişim Başkanı Duran'dan TDT Zirvesi paylaşımı
Hatay’da korkutan kaza Yük treni otomobile çarptı
Hatay’da korkutan kaza! Yük treni otomobile çarptı
Eskişehirde SOLOTÜRK nefes kesti Binlerce kişi Sazova Parkına akın etti
Eskişehir'de SOLOTÜRK nefes kesti! Binlerce kişi Sazova Parkı'na akın etti