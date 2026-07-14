TMO, 5 milyon tondan fazla hububat aldı

TMO'nun sosyal medya hesabından, hububat alımına ilişkin paylaşım yapıldı. 3 Haziran'da başlatılan hububat alım faaliyetlerinin, Türkiye'nin dört bir yanında yoğun bir şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bugün itibarıyla 5 milyon tonu aşan alım miktarımız, yalnızca istatistiksel bir veri olmanın ötesinde, 200 bin tırı tam kapasiteyle doldurabilecek büyüklükte devasa bir milli serveti ifade etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Öte yandan açıklamada, kuruma güven duyan ve alın terini TMO'yla buluşturan üreticilere ve görev yapan çalışanlara teşekkür edildi.