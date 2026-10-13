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TMO çeltik alım fiyatları belirlendi

13.10.2026 - 13:25 | Son Güncellenme:

#Tarım Ve Orman Bakanlığı#2026 Çeltik Hasadı#Çeltik Alım Fiyatları

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026 yılı çeltik alım fiyatlarının belirlendiğini açıkladı.

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TMO çeltik alım fiyatları belirlendi

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 2026 dönemi çeltik hasadının eylül ayı ortasında başladığı ve devam ettiği hatırlatılarak, hasat ve piyasaların yakından takip edildiği, gelinen noktada TMO çeltik alım fiyatlarının açıklanmasının uygun görüldüğü belirtildi. Bu kapsamda çeltik çeşitlerine göre ton başına alım fiyatlarının baldo grubu için 45 bin TL, cammeo grubu için 43 bin TL, Osmancık grubu için 38 bin TL, diğer çeşit çeltikler için 32 bin TL olarak belirlendiği ifade edildi. TMO'nun çeltik alımlarına ilişkin teknik altyapı, depolama kapasitesi, personel planlaması ve finansman hazırlıklarını tamamladığı ve 15 Ekim 2026 tarihinden itibaren alımlara başlanacağı vurgulanarak, "TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatını müteakip 21’inci günden itibaren üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" denildi. (DHA)

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