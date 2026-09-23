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UzmanparaTMO, çiftçilere 3,6 milyar lira ödedi
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TMO, çiftçilere 3,6 milyar lira ödedi

23.09.2026 - 11:31 | Son Güncellenme:

#TMO Ödemeleri#Çiftçi Destekleri#Tarım Ürünleri

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 27 Ağustos-8 Eylül döneminde çiftçilere 3 milyar 592 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

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TMO, çiftçilere 3,6 milyar lira ödedi

TMO'nun ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ürün alım bedeli ödemelerinin sürdüğü belirtildi.

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Paylaşımda, şu bilgilere yer verildi: "27 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde teslim edilen hububat ürün bedeli için 2 milyar 501 milyon lira, 27 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde teslim edilen fındık ürün bedeli için 902 milyon lira, 2-8 Eylül tarihlerinde teslim edilen haşhaş kapsülü ve tohumu için 142 milyon lira, 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde teslim edilen yeşil mercimek ürün bedeli için 47 milyon lira olmak üzere 3 milyar 592 milyon lira bugün itibarıyla üretici banka hesaplarına aktarıldı." Paylaşımda, ödemesi yapılan üreticilere bu durumun kısa mesajla bildirildiği ve ödemelerin periyodik olarak devam edeceği vurgulandı.

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