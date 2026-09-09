TMO hububat ve haşhaş kapsülü alım ödemelerine devam ediyor

TMO'nun NSosyal hesabından yapılan açıklamada, alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, hububat ve haşhaş kapsülü alım ödemelerinin devam ettiği belirtilerek, 13-19 Ağustos'ta alımı yapılan hububat bedelinin 6 milyar 280 milyon lira, 19-25 Ağustos'ta teslim edilen haşhaş kapsülü bedelinin ise 62 milyon lira olduğu bildirildi.

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Söz konusu ödemelerin bugün itibarıyla üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı belirtilen açıklamada, "Ödemesi yapılan üreticiler SMS ile bilgilendirilmektedir. Ödemeler periyodik olarak devam edecektir. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.