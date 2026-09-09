Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTMO hububat ve haşhaş kapsülü alım ödemelerine devam ediyor
HaberlerUzmanpara

TMO hububat ve haşhaş kapsülü alım ödemelerine devam ediyor

09.09.2026 - 09:22 | Son Güncellenme:

#TMO Ödemeleri#Hububat Alımları#Hasat Ödemeleri

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat ve haşhaş kapsülü alım bedellerinin bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TMO hububat ve haşhaş kapsülü alım ödemelerine devam ediyor

TMO'nun NSosyal hesabından yapılan açıklamada, alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, hububat ve haşhaş kapsülü alım ödemelerinin devam ettiği belirtilerek, 13-19 Ağustos'ta alımı yapılan hububat bedelinin 6 milyar 280 milyon lira, 19-25 Ağustos'ta teslim edilen haşhaş kapsülü bedelinin ise 62 milyon lira olduğu bildirildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Söz konusu ödemelerin bugün itibarıyla üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı belirtilen açıklamada, "Ödemesi yapılan üreticiler SMS ile bilgilendirilmektedir. Ödemeler periyodik olarak devam edecektir. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Evli ve TC vatandaşı olanlar başvuracak
Evli ve TC vatandaşı olanlar başvuracak
İsrailde, Türkiyenin GÜRZü yankılandı
İsrail'de, Türkiye'nin GÜRZ'ü yankılandı!
Yeni rekorlar gelir mi İşte altının önündeki en büyük engel
Yeni rekorlar gelir mi? İşte altının önündeki en büyük engel
Sporting maçı öncesi Galatasarayda kadro bilmecesi
Sporting maçı öncesi Galatasaray'da kadro bilmecesi!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirDünyayı değiştiren 10 yılı yanlış anlamak...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüBir velinin feryadı!
Dilara Koçak
Dilara Koçakİlk bin gün, bir ömrü etkileyebilir mi?
Asu Maro
Asu MaroAyvalık’ta müzik için bir tutam tuz
Servet Yıldırım
Servet YıldırımVoleyboldan ekonomiye
Osman Gençer
Osman GençerYol ve kaldırım işini ne zaman öğreniriz
İlgili Haberler
5 yıldır tutuklu Bebeğini öldüren anne için Yargıtay’dan kritik karar
5 yıldır tutuklu! Bebeğini öldüren anne için Yargıtay’dan kritik karar
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar günü Katledip bavulla taşımıştı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar günü! Katledip bavulla taşımıştı
Kaşif Kozinoğlunun mezarı açılacak
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak
Üniversite kaydı için gitmişlerdi Girnedeki gemi faciasından kurtulan kuzenler dehşeti anlattı: Bir şeylerin ters gittiğini anladık
Üniversite kaydı için gitmişlerdi! Girne'deki gemi faciasından kurtulan kuzenler dehşeti anlattı: Bir şeylerin ters gittiğini anladık