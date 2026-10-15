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TMO'dan fındık üreticilerine ilave randevu hakkı

15.10.2026 - 10:48 | Son Güncellenme:

#Fındık Üreticileri#Ürün Teslimi#Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık üreticilerine bir ilave randevu hakkı tanındığını bildirdi.

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TMOdan fındık üreticilerine ilave randevu hakkı

TMO'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ürünlerin kurutulmasında güçlük yaşandığına işaret edildi. Ürünlerini kurutmakta güçlük yaşayan ve kurutabildikleri sınırlı miktardaki ürünü kuruma teslim ederek mevcut randevu haklarını tüketen üreticilere yeni bir imkan tanındığı belirtilen açıklamada, "Üreticilerimize Çiftçi Kayıt Sistemi limitlerine göre TMO'ya teslim edebilecekleri bakiye ürün miktarı için bir ilave randevu alma hakkı tanınmıştır." ifadesine yer verildi.

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