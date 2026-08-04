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UzmanparaTMSF, 106 aracı satışa sunacak! 420 bin liradan başlıyor
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TMSF, 106 aracı satışa sunacak! 420 bin liradan başlıyor

04.08.2026 - 17:42 | Son Güncellenme:

#TMSF Araç Satışı#Lüks Otomobil İhalesi#Ticari Araç Satışı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bu ay düzenleyeceği ihalelerde toplam 106 aracı satışa sunacak.

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TMSF, 106 aracı satışa sunacak 420 bin liradan başlıyor

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, kurumun ihaleyle satışa sunacağı 106 araç arasında lüks otomobiller, ağır ticari araçlar, motosikletler ve ekonomik sınıf binek araçlar yer alacak.

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Farklı şirket gruplarına ait araçların yer aldığı ihaleler, hem bireysel alıcılar hem de ticari işletmeler için geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

İhaleye çıkarılacak lüks otomobillerden 2023 model Mercedes-Maybach S 580 4Matic Inspiration için 25 milyon lira, 2023 model Range Rover Autobiography SWB için 18 milyon lira, 2023 model Audi A8 L 3.0 TFSI Quattro için 11 milyon lira ve 2022 model Audi S8 için 9,8 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

Ayrıca 2024 model Land Rover Discovery, 2022 model Land Rover Velar, 2024 model Volvo XC90, Tesla Model Y, BMW 520d, Mercedes-Benz G Serisi ve Audi A5 Cabriolet de dikkat çeken araçlar arasında yer alıyor.

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İhalede ağır ticari araçlar da satışa sunulacak

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Ağır ticari araç grubunda çok sayıda 2023 model Astra damperli kamyon, Ford Trucks CKM1, Mercedes Arocs 4142-K damperli kamyonlar, Ford Transit kamyonet ve minibüsler, Mitsubishi Canter, çekiciler, tankerler ve yarı römorklar satışa çıkarılacak.

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İhale listesinde bulunan motosikletler arasında 2024 model Yamaha MT-250, Honda NSC110 ve Honda NSC125 scooter ile Mondial 50 ZNU EC gibi modeller yer alıyor. Motosikletlerin muhammen bedelleri 16 bin lira ile 350 bin lira arasında değişecek.

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Binek otomobillerde muhammen bedeller 420 bin liradan başlayacak

Binek otomobillerde ise Renault Clio, Renault Megane, Renault Symbol, Renault Taliant, Fiat Egea, Toyota Corolla, Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta, Peugeot 301, Dacia Duster, Dacia Sandero, Skoda Octavia ve Honda Accord gibi modeller yaklaşık 420 bin lira ile 1,7 milyon lira arasında muhammen bedellerle görücüye çıkacak.

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İhaleler 11, 12, 13, 14 ve 17 Ağustos'ta TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. Araçların teknik özellikleri, ihale şartları ve katılım koşullarına ilişkin ayrıntılar TMSF'nin resmi internet sitesinde yer alıyor.

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