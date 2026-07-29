Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTMSF, Ahbap Derneği'ne bağlı ticari şirketlere kayyum olarak atandı
HaberlerUzmanpara

TMSF, Ahbap Derneği'ne bağlı ticari şirketlere kayyum olarak atandı

29.07.2026 - 10:15 | Son Güncellenme:

#TMSF#Ahbap Derneği#Kayyum Ataması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere kayyum olarak atandı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TMSF, Ahbap Derneğine bağlı ticari şirketlere kayyum olarak atandı

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere Fon, kayyum olarak atanırken, derneğe yönelik ayrı bir kararla da üç kişi doğrudan mahkeme tarafından yönetim kayyumu olarak görevlendirildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Başsavcılığın talebini değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğin tüm mal varlığı üzerindeki idare yetkisinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi. Kararda, derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Son dakika... Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika... Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındıHaberi Görüntüle

Derneğe ait taşınmaz, araç ve banka hesaplarındaki nakdi varlıkların yönetimi için Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat gereği bağımsız kayyum olarak Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han görevlendirildi. Böylece derneğin doğrudan yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları üzerinden sürdürülecek.

Haberin Devamı

Mahkeme kararında ayrıca, derneğin bağlı bulunduğu iştiraklerin Fon yönetimindeki kayyum idaresine tabi kılındığı ifade edildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
F-35 konusunu açamadı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRF-35 konusunu açamadıHaberi Görüntüle

Buna göre, Ahbap Derneği'ne bağlı Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi, Ahbap Lojistik Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi, Zirve Müzik Yapım Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Globus Savunma Sanayi ve Bilişim Anonim Şirketi, Kanat Savunma Sanayi Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, Koşan Adam Müzik Yapım Menajerlik Hizmetleri Turizm Reklam Ses ve Işık Sistemleri Limited Şirketi, Koşan Trade Gıda Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Limited Şirketi, Palmak Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon Limited Şirketi, Akberg Şirince Şarapçılık Hayvancılık Tarım Ürünleri Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sardes Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Eski Unvan: Protest Brand Etkinlik Organizasyon Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi), Sur Müzik Organizasyon Ses Işık Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Ulubey İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne, TMSF kayyum olarak atandı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Üç kentte orman yangını: Alevler otoyola indi, ulaşım durdu Devlet hastanesi tedbir amaçlı boşaltıldı
Üç kentte orman yangını: Alevler otoyola indi, ulaşım durdu! Devlet hastanesi tedbir amaçlı boşaltıldı
ABD Başkanı Trump cenazede ne yapacağını şaşırdı Şok görüntüler: Önce uyukladı, sonra şeker yedi
ABD Başkanı Trump cenazede ne yapacağını şaşırdı! Şok görüntüler: Önce uyukladı, sonra şeker yedi
Üsküdar Belediyesine operasyonda yeni detaylar 300 bin dolar çikolata kutusunda teslim edildi
Üsküdar Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! '300 bin dolar çikolata kutusunda teslim edildi'
Galatasaray Başkanı Dursun Özbekten Musiala için son nokta Transfer yapmayacağım mı dedim
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Musiala için son nokta! 'Transfer yapmayacağım' mı dedim?'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirTaşları yerine oturtmak...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüBarınma!
Dilara Koçak
Dilara KoçakYıl bitmeden dünyanın bütçesi bitti
Servet Yıldırım
Servet YıldırımTarihin ve lezzetin rotası
Osman Gençer
Osman GençerUmudumuz pina midyesi ile deniz hıyarları
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı
Son dakika... Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Son dakika... Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme! 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Manisa’da büyükşehir dahil 15 belediye başkanı YENİ Parti’ye geçti
Manisa’da büyükşehir dahil 15 belediye başkanı YENİ Parti’ye geçti
Görüntüler infial yaratmıştı Fatihte turisti taciz eden şüpheliye gözaltı
Görüntüler infial yaratmıştı! Fatih'te turisti taciz eden şüpheliye gözaltı