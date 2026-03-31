UzmanparaTMSF İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
HaberlerUzmanpara

TMSF İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı

31.03.2026 - 09:23 | Son Güncellenme:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İstikbal Mobilya) paylarını satışa çıkardı.

TMSF İstikbal Mobilyayı satışa çıkardı

TMSF'nin "İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" satışına ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhalede muhammen bedel 16 milyar 500 milyon lira, katılım teminatı 825 milyon lira, şartname ücreti 300 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için, şartnamede içeriğine yer verilen kapalı teklif zarflarının 11 Mayıs saat 16.30'a kadar TMSF'nin Esentepe'deki adresine ulaştırılması gerekiyor. Söz konusu gün ve saatten sonra teslim edilmek istenen teklif zarfları kabul edilmeyecek.

İhale, 12 Mayıs 2026'da saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhalede kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasının ardından açık artırma sürecine geçilecek.

Trump köşeye sıkıştı, Tahrandan dengeleri değiştirecek karar: Plan onaylandı
Trump köşeye sıkıştı, Tahran'dan dengeleri değiştirecek karar: 'Plan onaylandı'
Kredi ile konut alamayan faizsiz modele koştu Talep patladı
Kredi ile konut alamayan faizsiz modele koştu! Talep patladı
A Milli Takımın Dünya Kupası yolunda rakibi Kosova İşte muhtemel 11ler
A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolunda rakibi Kosova! İşte muhtemel 11'ler
Altın ters köşe yaptı Yatırımcılar dikkat: Fiyat dipten döndü mü
Altın ters köşe yaptı! Yatırımcılar dikkat: Fiyat dipten döndü mü?
Melih Aşık
Melih AşıkLEKELENMEME
Zafer Şahin
Zafer ŞahinCHP’yi yapay zeka mahvetti
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHande Erçel’e niye yasak yok?
Eren Aka
Eren Aka31 Mart hesap günüdür!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaMaçakızı’nın Assouline kutlaması nasıl geçti?
Son dakika: Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalımın mal varlığına el konuldu
Son dakika: Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu
Taciz davasının mağduru Tuana’nın organları hastalara umut oldu
Taciz davasının mağduru Tuana’nın organları hastalara umut oldu
Son dakika... 81 ilde 5G dönemi başlıyor Erdoğan: 2 sene içerisinde ülkemizin her yerinde kullanıma sunacağız
Son dakika... 81 ilde 5G dönemi başlıyor! Erdoğan: 2 sene içerisinde ülkemizin her yerinde kullanıma sunacağız
Akılalmaz olay Çok fazla yediği için köpeğini asarak öldürdü
Akılalmaz olay! Çok fazla yediği için köpeğini asarak öldürdü