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UzmanparaTMSF, Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri'ni satışa çıkardı
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TMSF, Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri'ni satışa çıkardı

09.11.2026 - 10:02 | Son Güncellenme:

#TMSF#Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri#Satış

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı, Pet Gaz AŞ, Dörtyol Petgaz Terminal AŞ ve Karadeniz LPG Depolama ve Deniz Terminali Ticaret AŞ bünyesindeki LPG depolama tesislerinin oluşturduğu Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

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TMSF, Pet Gaz LPG Depolama Tesislerini satışa çıkardı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TMSF ilanına göre, Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalelerinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

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Muhammen bedeli 3 milyar 210 milyon lira olarak belirlenen Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihalesine katılabilmek için 321 milyon lira teminat yatırılması ve 8 Aralık Salı günü saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 9 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenlenecek.

İhaleye katılım için teminat olarak nakit, teminat mektubu, devlet tahvilleri, Hazine bonoları veya Hazine kefaletini haiz tahviller sunulabilecek.

Teminatın devlet tahvilleri, Hazine bonoları veya Hazine kefaletini haiz tahvillerle karşılanması durumunda, teminatın cari değerinin yüzde 40 fazlası tutarındaki menkul kıymetlerin TMSF adına bloke edildiğini gösteren, banka tarafından düzenlenmiş belgenin ibraz edilmesi gerekecek.

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