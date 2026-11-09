TMSF, Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri'ni satışa çıkardı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TMSF ilanına göre, Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalelerinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Muhammen bedeli 3 milyar 210 milyon lira olarak belirlenen Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihalesine katılabilmek için 321 milyon lira teminat yatırılması ve 8 Aralık Salı günü saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 9 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenlenecek.

İhaleye katılım için teminat olarak nakit, teminat mektubu, devlet tahvilleri, Hazine bonoları veya Hazine kefaletini haiz tahviller sunulabilecek.

Teminatın devlet tahvilleri, Hazine bonoları veya Hazine kefaletini haiz tahvillerle karşılanması durumunda, teminatın cari değerinin yüzde 40 fazlası tutarındaki menkul kıymetlerin TMSF adına bloke edildiğini gösteren, banka tarafından düzenlenmiş belgenin ibraz edilmesi gerekecek.