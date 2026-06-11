Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTMSF'nin satış ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
HaberlerUzmanpara

TMSF'nin satış ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

11.06.2026 - 09:39 | Son Güncellenme:

#TMSF#Resmi Gazete#Satış İhalesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

TMSFnin satış ilanı Resmi Gazetede yayımlandı

TMSF'nin satış ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TMSF'ye kayyum olarak atanan Assan Group Makine Savunma Sanayi Anonim Şirketi'ne ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu kararıyla oluşturulan Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İhale, 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00'de Fon'un Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki konferans salonunda yapılacak. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla başlayacak. Açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesinin (kısa liste) oluşturulmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

İhale kapsamında Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 416 milyon 500 bin dolar olarak belirlenirken ihaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 41 milyon 650 bin dolar olacak.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan...
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan...
100 milyar Euroluk proje çöktü, KAAN adeta tek alternatif: Başka ihtimal kalmadı
100 milyar Euro'luk proje çöktü, KAAN adeta tek alternatif: 'Başka ihtimal kalmadı!'
Altında büyük çöküş 6 bin TL sınırı kırıldı
Altında büyük çöküş! 6 bin TL sınırı kırıldı
Türkiye’de bir benzeri daha yok İzlediği videoyla girişimci oldu
Türkiye’de bir benzeri daha yok! İzlediği videoyla girişimci oldu
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca Benginİki ayrı CHP ötesinde bir durum!...
Melih Aşık
Melih AşıkBUJUMBURA ELÇİLİĞİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalErmenistan’a sonsuz başarı ve itidal
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğluİki ünlüden biri pozitif!
Eren Aka
Eren AkaDünya Çorum’u keşfediyor
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaV&A’de İstanbul sergisi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özer‘Taşköprülüzâde’de Bilgi, Bilim ve Varlık’ Üzerine
İlgili Haberler
Bozbey suç örgütü iddianamesinden yeni detaylar: Pasta kutusunda rüşvet
'Bozbey suç örgütü' iddianamesinden yeni detaylar: Pasta kutusunda rüşvet
İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 80 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 80 şüpheli yakalandı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Türk Kızılayın 158. kuruluş yıl dönümü mesajı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü mesajı
İstanbulda tramvayda taciz iddiası Yolcular şüpheliyi darbetti
İstanbul'da tramvayda taciz iddiası! Yolcular şüpheliyi darbetti