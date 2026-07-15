TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TCMB Başkanı Karahan bir araya geldi

Birlikten yapılan açıklamaya göre görüşme, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleşti. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Hisarcıklıoğlu, kamu bankalarının genel müdürleriyle yaptıkları toplantı sonrası Karahan ile bir araya geldiklerini ifade etti.

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"ÜLKEMİZİN ÜRETİM, YATIRIM, İSTİHDAM VE İHRACAT KAPASİTESİNİ KORUMALIYIZ"

Finansmana erişimin iş dünyasının en önemli gündemi konumunda bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

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"Finansman, reel sektörün oksijenidir. Kamu bankalarımızın genel müdürleriyle yaptığımız toplantı sonrası TCMB Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Finansmana erişim başta olmak üzere ticari kredilerdeki büyüme sınırlarının etkilerini, reel sektörün sıkıntılarını ve önerilerini ilettik. Firmalarımız Türkiye'nin milli servetidir. Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız."