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TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dilim başvuruları 3 Kasım'da başlayacak

01.11.2026 - 10:47 | Son Güncellenme:

#TOBB#Nefes Kredisi#Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi başvuruları 3 Kasım itibarıyla yeniden başlayacak, krediler 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olacak.

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TOBB Nefes Kredisinde yeni dilim başvuruları 3 Kasımda başlayacak

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların işbirliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dilim başvuruları 3 Kasım Salı gününden itibaren gerçekleştirilecek.

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Krediye TOBB'a bağlı tüm oda ve borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. İşletmeler, başvurularını Denizbank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Katılım Bankası üzerinden yapabilecek.

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BİR FİRMA AZAMİ 5 MİLYON LİRA KREDİ KULLANABİLECEK

Özkaynak Kefalet Programı kapsamında yürütülen krediyle KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının uygun koşullarla karşılanması amaçlanıyor.

8 Haziran'da kullanıma açılan ve bugüne kadar 45 milyar lira kredi kullandırılan Nefes Kredisi kapsamında, yeni dilimle ilave 50 milyar lira finansman kullandırılacak.

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Yeni dilimle firma başına kredi limiti 5 milyon liraya yükseltildi. Önceki dilimlerde kredi kullanan işletmeler de toplam kredi tutarını 5 milyon liraya tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanabilecek. Bir firma azami 5 milyon lira krediden yararlanabilecek.

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Krediler 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olacak. Krediye, 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ayı geçen vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak.

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"TALEP, İHTİYACI AÇIKÇA GÖSTERDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, haziran ayında başlattıkları Nefes Kredisi ile 5 ayda KOBİ'lere 45 milyar lira ulaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gördüğümüz talep, reel sektörün Nefes Kredisi'ne ne kadar ihtiyacı olduğunu açıkça gösterdi. Şimdi 50 milyar liralık yeni dilimi açıyor, firma başına limiti 5 milyon liraya çıkarıyoruz. KOBİ'lerimiz üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam ettikçe biz de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu programın hayata geçmesinde emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm bankalarımıza teşekkür ediyorum."

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