Togg banttan inişinin 4. yılında ürün gamını genişletmeye devam ediyor

Togg, elektrifikasyon, mobilite ve otonomi teknolojileriyle şekillenen alanda Türkiye'yi küresel bir teknoloji ve üretim üssü haline getirmeye yönelik en önemli adımlardan biri olarak, etrafında şekillenen yeni e-mobilite endüstrisine de öncülük ediyor.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Anadolu Grubu, BMC, Zorlu Holding ve Turkcell'in ortak girişimiyle yerli otomobil için ilk imzalar 2017 yılında atıldı. Değişen çağda elektrifikasyon ve otonomi teknolojilerinde elde edilecek yetkinliklerle küresel düzeyde rekabetçi bir konuma gelinmesi hedefiyle yerli otomobil projesi hayata geçirildi.

Yerli otomobil projesinin somutlaşmasının ardından Türkiye'nin küresel ölçekteki teknoloji ve sanayi firmalarında görev yapan uzmanlar göreve çağrıldı. TOGG'un üst yöneticiliğine Mehmet Gürcan Karakaş atandı.

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Togg ilk kez sahnede

Tüm bu girişimlerin sonucunda Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili, 27 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de düzenlenen programda tanıtıldı.

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Yerli otomobilin tanıtılmasının ardından seri üretime geçişin önemli aşamalarından biri olan fabrika kurulumu için çalışmalar hızlandırıldı. Projenin hayata geçirilmesi ve otomobilin kullanıcılarla buluşması için seri üretime geçilmesi gerekiyordu.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2020'de temeli atılan fabrikanın inşası hızla devam etti.

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Togg Teknoloji Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim 2022'de Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açılırken, açılışta Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV'un seri üretim bandından inişi kutlandı.

2022 yılında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtılan yerli otomobil, ilk kez uluslararası bir fuarda boy gösterdi. TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, lansmanda aracı tanıttı.

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Seri üretime geçen Togg, kısa sürede zirveye yerleşti

Togg, 14 Mart 2023'te modellerinin fiyatlarını açıkladı ve 29 Mart 2023'te ön sipariş sahipleri çekilişle belirlendi. 177 binin üzerinde talep alan Togg, 2023 için planlanan toplam üretim hedefini 20 binden 28 bin adede yükseltti. Tip onayının ardından seri üretim 2023'ün mart-nisan aylarında başladı. Seri üretime geçtiği tarihten 2026 yılı eylül sonuna kadar toplam 126 bin 122 Togg aracı kullanıcılarla buluştu.

AA muhabirlerinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2023 yılında 19 bin 583, 2024 yılında 30 bin 93, 2025 yılında 39 bin 20 Togg aracı kullanıcılarla buluşurken, bu yılın 9 ayı itibarıyla 37 bin 426 araç yollara çıktı.

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2026 ocak-eylül döneminde toplam elektrikli otomobil satışları içerisinde Togg'un pazar payı yüzde 31 olarak gerçekleşirken bu dönemde satılan her 3 elektrikli otomobilden biri Togg oldu. Ayrıca Togg'un iki modeli T10X ve T10F, söz konusu dönemde elektrikli otomobiller arasında en fazla tercih edilen modeller oldu.

Togg, elektrikli otomobil pazarındaki gücünü toplam otomobil pazarına da taşıyor. Togg T10X, ağustos ve eylül aylarında aylık bazda Türkiye'de en çok satılan model olarak ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında

Togg, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2024 sonuçlarında 37'nci sırada yer aldı.

İSO'nun "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2025 sonuçlarında ise 9 basamak birden yükselerek 28'inci sıraya yerleşti.

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81 ilde şarj ağı kuruldu

Togg, mobilite alanındaki öncü rolüyle elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasında en önemli kriterlerden biri olan şarj altyapısını da oluşturmaya devam ediyor.

Togg'un yüzde 100 iştiraki Trugo, Türkiye genelinde yüksek hızlı şarj cihazlarından oluşan şarj istasyonları kurma hedefiyle yola çıktı. Trugo, şu anda 81 ilin tamamında işbirlikleriyle 2 bin 200'ün üzerinde istasyon ve 4 bin 500'ün üzerinde soketle tüm elektrikli araçlara hizmet veriyor.

Togg Avrupa'ya açıldı

Togg'un Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025'te dünya kamuoyuna tanıttığı ikinci modeli T10F, aynı yıl 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de ise Almanya'da satışa sunuldu. Yeni modelle birlikte T10X modeli de Almanya'da kullanıcılarla buluştu.

T10X ve T10F, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldı.

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T10F, hızlı şarjla 28 dakikada batarya doluluk seviyesini yüzde 20'den yüzde 80'e çıkarabiliyor. Tasarımı, ileri teknolojisi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkan T10F, Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin yanı sıra Urla ve Mardin renk seçeneklerine de sahip. Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtırken Mardin'in mavi badem şekerinden ilham alan tonu yeni renge adını verdi.

Togg, yeni modeli T6X'i gelecek haziran ayında kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, İstanbul Finans Merkezi'nin katkısıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda Türkiye'nin yerli otomobilinin geride bıraktığı 7 yılı değerlendirerek yeni çıkacak T6X modeli için önemli detayları paylaştı.

Togg'un yeni modeli T6X'in her ay bir şekle büründüğünü ve gelecek haziran ayında bu aracı kullanıcılarla buluşturmayı planladıklarını belirten Tosyalı, "T10X ve T10F'den sonra T6X'i özellikle geliştirdik ki neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı. Buna uygun kampanya süreçlerimiz de olacak." dedi.

Çift elektrik motorlu T10X ve T10F yollarda

Togg, Euro NCAP'ten en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F modellerinin yanı sıra güç, güvenlik, konfor ve tasarımı bir araya getiren 4More versiyonlarını da geçen yıl yollara çıkardı.

T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla yüksek performans sunuyor. T10X 4More, Ayder, Anadolu, Oltu ve Kula renklerinde, obsidiyen taşının siyah tonundan ilham alan detaylarıyla güçlü ve sofistike bir görünüm sergiliyor. T10F 4More ise Oltu, Urla, Mardin, Gemlik ve Kula renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 523 kilometreye varan menziliyle dikkati çeken cihaz, yüksek performansını çekiş kabiliyetiyle birleştiriyor.

T10F 4More Kehribar serisi kullanıcıların beğenisine sunuldu

Togg, son olarak T10F 4More Kehribar serisini 7 farklı gövde rengi seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sundu. Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere 7 gövde rengiyle sunulan Kehribar serisi, ışığa göre değişen yansımalarıyla T10F 4More'un görünümüne sofistike bir karakter kazandırıyor.