Bakan Kacır yeni Togg'u paylaştı: Günde 375 araç ile rekor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg Üretim ve Teknoloji Kampüsü’nü ziyaret ederek önümüzdeki yıl satışa sunulması planlanan T6X ile tanıtımı bugün gerçekleştirilen T10F 4More Kehribar serisine yönelik çalışmaları inceledi.

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TOGG BİR GÜNDE 375 ARAÇ ÜRETEREK REKOR KIRDI

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otomotiv sektörünün en dijital altyapısına sahip tesisi olan Togg’un üretim kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kacır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Togg Üretim ve Teknoloji Kampüsü’nde önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan T6X ile bugün tanıtımı yapılam T10F 4More Kehribar serisine yönelik çalışmaları inceledik. 10 çalışana 1 endüstriyel robot ortalaması ile otomotiv sektörümüzün en dijital altyapısına sahip tesisi olan Togg, günde 375 araç üretim hızıyla yoluna güçlü şekilde devam ediyor.”

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TOGG T10F 4MORE KEHRİBAR SERİSİ İLE YOLLARA ÇIKIYOR

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Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More'u Kehribar Serisi ile kullanıcılarla buluşturuyor. Doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu kehribarın kendine özgü renklerinden ilham alan seri, özel tasarım detaylarıyla T10F'in sportif çizgilerini ön plana çıkarıyor.

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Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere yedi farklı gövde rengiyle sunulan Kehribar Serisi, ışığa göre değişen yansımalarıyla T10F 4More’un görünümüne sofistike bir karakter kazandırıyor.

DOĞADAN GELEN YENİ İLHAM KEHRİBAR

Togg’un özel seri yaklaşımının yeni üyesi Kehribar, adını milyonlarca yılda fosilleşen doğal reçineden alıyor. Volkanik kökenli obsidiyenin derin siyah tonlarını yansıtan Obsidiyen Serisi’nin ardından Kehribar, sıcak renkleri ve zarif detaylarıyla doğanın farklı bir yüzünü markanın tasarım dünyasına taşıyor. Anadolu’nun ruhunu ve zamanın izlerini taşıyan Kehribar, geleceğin teknolojisiyle buluşuyor.

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ÖZGÜN DETAYLARLA GÜÇLENEN SPORTİF TASARIM

T10F 4More Kehribar Serisi’nde özel detaylar, dış tasarımdaki sportif çizgileri belirginleştirerek bütüncül ve özgün bir görünüm ortaya koyuyor. Jantlardan ön panjura, logodan yan aynalara ve cam çerçevelerine kadar tasarımın farklı noktalarında kullanılan Kehribar detayları, ışığın değişen etkisiyle farklı açılardan kendini gösteriyor. İç mekânda ise Artisyn kumaş ve kabartma desenli detaylara sahip koltuklar ile özel dekoratif yüzeyler, dış tasarımdaki renk ve malzeme uyumunu kabine taşıyor.

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T10F 4MORE’UN GÜCÜNE KEHRİBAR DOKUNUŞU

Kehribar Serisi, kendine özgü tasarım ayrıntılarını T10F 4More’un üstün performansıyla bir araya getiriyor. Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More, 320 kW (435 PS) güç ve 700 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 4,3 saniyede ulaşıyor. 89.6 kWh batarya kapasitesiyle WLTP standartlarına göre 500 kilometre menzil sunan model, 26.5 dakikalık hızlı şarj süresiyle de günlük kullanımda pratiklik sağlıyor.