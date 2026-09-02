Togg T10X geçen ay otomobil pazarının lideri oldu

"Türkiye’nin otomobili" vizyonuyla yola çıkan, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu küresel mobilite teknolojileri markası Togg, otomobil pazarındaki güçlü konumunu sürdürdü.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Geçen ay otomobil pazarındaki daralmaya rağmen Togg, model bazında toplam satışlarda zirvede yer aldı. Bu dönemde Togg'un iki modeli T10X ve T10F ise aylık satışlarda ilk iki sıraya yerleşti.

Togg T10X geçen ay 2 bin 939 adet satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen model olurken, T10F de 1947 satışla ikinci sıraya oturdu. T10F, geçen ay aynı adette araç satışı gerçekleştiren KIA Sportage ile ikinciliği paylaştı. Aynı dönemde 1904 adet satışla Renault Duster (benzinli) üçüncü, 1894 adet satışla Renault Clio dördüncü ve 1761 adet satışla Hyundai i20 beşinci sırada konumlandı.

Haberin Devamı

Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise model bazında toplam satışlarda 31 bin 643 adetle Renault Clio ilk sırada yer aldı. Bu aracı, 19 bin 50 satışla Renault Megane (sedan) modeli izlerken, Togg T10X de 17 bin 783 satışla toplam satışlarda üçüncü sıraya yerleşti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

T10X ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINI AYAKTA TUTTU

Geçen ay elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 19,4'e geriledi. Ağustos ayındaki pazar daralmasına rağmen Togg T10X satışlarındaki pozitif ivme dikkati çekti. T10X geçen yılın ağustos ayında 1249 adet satılmıştı.

Haberin Devamı

Elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde ağustosta toplam pazarın yüzde 53,7'sini oluşturduğu, satışların 33 bin 8'e ulaştığı görüldü. Böylece geçen ay Türkiye'de satılan otomobillerin yarısından fazlasını elektrikli ve hibrit araçlar oluşturdu.

Ocak-ağustos döneminde ise elektrikli ve hibrit otomobiller toplam satışlar içinde 292 bin 996 adetle yüzde 51,9 paya sahip oldu.

Haberin Devamı

Bu dönemde elektrikli otomobillerde 160 kilovat altındakilerin satışları yüzde 7,3 artarak pazarın yüzde 16,8'ini, 160 kilovat üstündekilerin satışları ise yüzde 65,3 azalarak pazarın yüzde 2'sini oluşturdu.

Öte yandan önceki gün AA Finans Masası'nın konuğu olan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Togg'un pazardaki hakim konumuna değinerek, "T10X ile T10F'nin bir aylık satışına rakiplerimizin toplam satışı yetişemiyor." ifadesini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Tosyalı ayrıca Togg'un yeni modeli T6X'in her ay bir şekle büründüğünü ve gelecek haziran ayında bu aracı kullanıcılarla buluşturmayı planladıklarını da belirtmişti.