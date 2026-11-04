Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTogg T10X otomobil pazarındaki liderliğini üçüncü aya taşıdı
HaberlerUzmanpara

Togg T10X otomobil pazarındaki liderliğini üçüncü aya taşıdı

04.11.2026 - 11:12 | Son Güncellenme:

#Togg T10X#Otomobil Pazarı#Elektrikli Araçlar

Togg T10X, geçen ay toplam otomobil satışlarında en çok tercih edilen model olurken, pazar liderliğini üst üste üçüncü aya taşıdı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Togg T10X otomobil pazarındaki liderliğini üçüncü aya taşıdı

"Türkiye'nin otomobili" vizyonuyla yola çıkan, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu küresel mobilite teknolojileri markası Togg, otomobil pazarındaki güçlü konumunu sürdürüyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Geçen ay otomobil pazarındaki daralmaya rağmen Togg, model bazında toplam satışlarda zirvedeki yerini korudu. Togg T10X, toplam otomobil satışlarında ağustos ve eylül aylarındaki pazar liderliğini ekimde de devam ettirdi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, ekimde otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,4 azalarak 64 bin 939'a geriledi. Bu dönemde Togg'un T10X modeli aylık satışlarda ilk sıraya yerleşirken, T10F modeli de üçüncü sırada yer aldı.

Haberin Devamı
Dünya basını ABD'deki ara seçimlerde 'Trump'ın yenilgisini' yazdı! 'Mavi tsunami, sonun başlangıcı'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDünya basını ABD'deki ara seçimlerde 'Trump'ın yenilgisini' yazdı! 'Mavi tsunami, sonun başlangıcı'Haberi Görüntüle

Togg T10X, geçen ay 4 bin 59 satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen model olurken, Volkswagen T-Roc 3 bin 324 satışla ikinci sıranın sahibi oldu. 2 bin 702 satışla Togg T10F üçüncü, Renault Boreal 2 bin 656 satışla dördüncü ve Renault Megane (sedan) 2 bin 301 satışla beşinci sırada konumlandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu yılın ocak-ekim döneminde ise model bazında toplam satışlarda 35 bin 844 adetle Renault Clio ilk sırada yer aldı. Bu aracı, 26 bin 79 satışla Togg T10X izlerken, Renault Megane (sedan) modeli 24 bin 77 satışla toplam satışlarda üçüncü sıraya yerleşti.

Haberin Devamı

Togg, elektrikli otomobil pazarını ayakta tutmaya devam ediyor

Geçen ay elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 22,3'e yükseldi. Ekim ayındaki pazar daralmasına rağmen Togg T10X ve T10F satışlarındaki artışın sürmesi dikkati çekti. Elektrikli araç satışlarında Togg'un T10X ve T10F modellerinin ilk iki sırayı aldığı görüldü. T10X 4 bin 59 satışla ilk sırada, T10F 2 bin 702 satışla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıranın sahibi ise 1705 satışla KG Mobility Torres oldu.

Haberin Devamı

Ekim ayındaki toplam elektrikli otomobil satışları içinde Togg'un pazar payı yüzde 47 olarak gerçekleşti, yani satılan her iki elektrikli araçtan yaklaşık biri Togg oldu.

Geçen yılın ekim ayında 1623 T10X, 2 bin 532 T10F satılmıştı. Elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde, ekimde bunların toplam pazarın yüzde 59,4'ünü oluşturduğu, satışların 38 bin 539'a ulaştığı görüldü. Böylece geçen ay Türkiye'de satılan otomobillerin yarısından fazlasını elektrikli veya hibrit araçlar oluşturdu.

Haberin Devamı
MİT Başkanı, Yunanistan Başbakanı, ültimatom…
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMİT Başkanı, Yunanistan Başbakanı, ültimatom…Haberi Görüntüle

Ocak-ekim döneminde ise elektrikli ve hibrit otomobiller, toplam satışlar içinde 365 bin 226 adetle yüzde 52,7 paya sahip oldu.

Bu dönemde elektrikli otomobillerde 160 kilovatın altındakilerin satışları yüzde 6 artarak pazarın yüzde 17,3'ünü, 160 kilovatın üzerindekilerin satışları ise yüzde 54,2 azalarak pazarın yüzde 2,3'ünü oluşturdu.

Togg T10X otomobil pazarındaki liderliğini üçüncü aya taşıdı

EN ÇOK OKUNANLAR
Piyasalarda altın fırtınası Fiyatlar uçuşa geçti
Piyasalarda altın fırtınası! Fiyatlar uçuşa geçti
ABD ara seçimlerinin Türkiyeye etkisi nasıl olur Tam saha prese başlamamız lazım
ABD ara seçimlerinin Türkiye'ye etkisi nasıl olur? 'Tam saha prese başlamamız lazım!'
Fenerbahçede Aziz Yıldırımın Volkan Demirel planı Oğuz Çetin iddiası
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın Volkan Demirel planı! Oğuz Çetin iddiası
İstanbulda şiddet gördüğü öne sürülen kadın şikayetçi olmadı; eşi gözaltına alındı
İstanbul'da şiddet gördüğü öne sürülen kadın şikayetçi olmadı; eşi gözaltına alındı!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirMİT Başkanı, Yunanistan Başbakanı, ültimatom…
Abbas Güçlü
Abbas Güçlü“İcat çıkartın”
Dilara Koçak
Dilara KoçakÇay sevenlere müjde
Asu Maro
Asu Maro‘Yanına yakışmak’ nedir?
Servet Yıldırım
Servet YıldırımGeleceği finanse etmek
İlgili Haberler
TIR sürücüsü cep telefonuyla kayıttaymış Eski milli güreşçi ve eşi kazada can verdi
TIR sürücüsü cep telefonuyla kayıttaymış! Eski milli güreşçi ve eşi kazada can verdi
Sağlık Bakanı Memişoğlundan organ bağışı çağrısı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'organ bağışı' çağrısı
Düğününe 1 hafta kalmıştı 25 yaşındaki Safiyeden acı haber
Düğününe 1 hafta kalmıştı! 25 yaşındaki Safiye'den acı haber
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında gizli tanık ifadeleri Herkes gördü zaten
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında gizli tanık ifadeleri! 'Herkes gördü zaten'