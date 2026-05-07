Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTogg'a 3 yeni model! Çinliler ile imzalar atıldı
HaberlerUzmanpara

Togg'a 3 yeni model! Çinliler ile imzalar atıldı

07.05.2026 - 12:03 | Son Güncellenme:

#Togg#Elektrikli Araçlar#Mobilite

Togg’dan yeni dönem hamlesi! Türkiye’nin küresel mobilite markası Togg, CATL iştiraki CAIT ile B segmentinde ortak platform için el sıkıştı. Bu stratejik iş birliğiyle Togg’un ürün ailesine üç yeni modelin eklenmesi bekleniyor.

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, CATL’in iştiraki CAIT ile B segmentinde ortak bir platform geliştirmek üzere stratejik bir iş birliği gerçekleştirdi. Togg kullanıcı deneyimi, ürün gereksinimleri ve dijital mimari tarafında belirleyici rol üstlenirken, platform teknolojisini CAIT sunacak.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Piyasalar nefesini tuttu: Altında kritik süreç!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPiyasalar nefesini tuttu: Altında kritik süreç!Haberi Görüntüle

TOGG'A 3 YENİ MODEL GELİYOR

''Bir otomobilden fazlası'' için yola çıkan Togg, yeni B segmenti ailesi için stratejik bir anlaşmaya imza attı. Mobiliteyi akıllı cihazlar, dijital platform ve temiz enerji çözümlerinden oluşan entegre bir ekosistem olarak ele alan Togg, bu vizyon kapsamında CATL’in iştiraki CAIT ile ortak platform geliştirmek üzere iş birliği yaptı. Bu doğrultuda Togg, platformu hazır bir çözüm olarak almak yerine geliştirme sürecine aktif mühendislik katkısı sunarak kendi ürün ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirecek. Platform teknolojisini CAIT sunarken, kullanıcı deneyimi, ürün gereksinimleri ve dijital mimari tarafında Togg belirleyici rol üstlenecek. İş birliği, CAIT’in Bedrock Şasi teknolojisi ile Togg’un araç geliştirme kabiliyetlerini bir araya getirerek Türkiye pazarı için yeni nesil elektrikli araçların geliştirilmesini de destekleyecek. Bu kapsamda geliştirilecek üç modelin, 2027 yılı ortasından itibaren kademeli olarak Türkiye’deki kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Togga 3 yeni model Çinliler ile imzalar atıldı

"PLATFORM GELİŞTİRME SÜRECİNDE AKTİF ROL ALIYORUZ"

Haberin Devamı

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, iş birliğinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Mobiliteyi yalnızca bir ürün kategorisi olarak değil, bütüncül bir teknoloji ve ekosistem meselesi olarak ele alıyoruz. Bu doğrultuda kurduğumuz iş birliklerini klasik tedarik ilişkilerinin ötesine taşıyarak, ortak değer üreten ve geleceği birlikte inşa eden stratejik ortaklıklara dönüştürüyoruz. Hazır bir çözüm yerine tüm geliştirme sürecinin parçası olarak kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verirken aynı zamanda ülkemizde bu ekosistemin gelişimine de katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de değer oluşturan bu tür iş birlikleriyle, farklı segmentlerde yeni çözümler geliştirerek, Togg ekosistemini ve kullanıcılarımıza sunduğumuz deneyimi daha da zenginleştireceğiz"

Haberin Devamı
ABD Başkanı Trump'ı köşeye sıkıştıran ülke! Bir gecede plan değişti: 'Hesaplar altüst oldu'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRABD Başkanı Trump'ı köşeye sıkıştıran ülke! Bir gecede plan değişti: 'Hesaplar altüst oldu'Haberi Görüntüle

"DÜŞÜK KARBONLU MOBİLİTEYE GEÇİŞİ DESTEKLİYORUZ"

Haberin Devamı

CATL Yönetim Kurulu Başkanı Robin Zeng de iş birliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu iş birliği, Bedrock Şasi’nin Çin pazarındaki seri üretim sürecinin ardından küresel ölçekte büyümesi açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Aynı zamanda entegre akıllı şasi alanında referans projelerden biri olacak bu iş birliği, küresel iş ortaklarımızı güçlendirerek elektrifikasyon sürecini hızlandıracak ve gelişmekte olan yeni enerji pazarlarında düşük karbonlu mobiliteye geçişi destekleyecek."

Haberin Devamı

ORTAK BİR TEKNOLOJİK ALTYAPI İLE İHTİYACA GÖRE TASARIM VE ÜRETİM

Bedrock Şasi, Çin pazarında 2024 yılında seri üretime geçerek, binek araç markalarına bağımsız bir ürün olarak sunulan entegre akıllı şasinin dünyadaki ilk örneği. Batarya, elektrikli güç aktarma sistemi, termal yönetim sistemi ve şasi kontrol ünitesi gibi temel bileşenleri tek bir platformda bir araya getiren model, yerelleştirme mantığıyla küresel ölçekte uygulanmak üzere geliştirildi. Bu model; şasi teknolojisi platformunu, endüstriyel tedarik zinciri yapısını ve yerel bir otomotiv markasının operasyonel kabiliyetlerini bir araya getiriyor. Amaç, ortak bir teknolojik altyapı kullanırken araçların yerel pazar ihtiyaçlarına göre tasarlanıp üretilmesini sağlamak.

EN ÇOK OKUNANLAR
Kurşunla değil parasıyla işgal: İsrail Güney Kıbrıs’a çöküyor
Kurşunla değil parasıyla işgal: İsrail Güney Kıbrıs’a çöküyor
1000 kmlik sessiz güç Yeni nesil kamikaze İHA KUZGUN sahnede
1000 km'lik sessiz güç! Yeni nesil kamikaze İHA KUZGUN sahnede
Ali Koçtan adaylık kararı Dikkat çeken Hakan Safi detayı
Ali Koç'tan adaylık kararı! Dikkat çeken Hakan Safi detayı
51. Bölgede neler oluyor 10 bilim insanı neden öldü
51. Bölge'de neler oluyor? 10 bilim insanı neden öldü?
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginMuhalefetin aday formülü play- off mu?..
Melih Aşık
Melih AşıkTUNCELİ - DERSİM!
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalYorgo, aklını kaçırdı! ABD akıllandı!
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşBorsada 18.500 koşusu
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluŞebnem Ferah’tan muhteşem dönüş
Eren Aka
Eren AkaGençler neden evlenmiyor?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaOpen House İstanbul ile görünmeyeni görmek
Osman Gençer
Osman Gençerİyonlar’ın mirası Urlalılar’ın elinde
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBitmeyen Krizler
İlgili Haberler
Son dakika... Kübra Yapıcı cinayetinde yeni gelişme Cesedinin bir bölümü bulundu
Son dakika... Kübra Yapıcı cinayetinde yeni gelişme! Cesedinin bir bölümü bulundu
126 gün sonra kar altından çıkarıldı Ekipleri yıkan manzara: Belinde ekmek poşeti, elinde bisküvi
126 gün sonra kar altından çıkarıldı! Ekipleri yıkan manzara: Belinde ekmek poşeti, elinde bisküvi
Son dakika... ODTÜde ortalık karıştı Açıklama geldi: Türk bayrağına saygısızlık kabul edilemez
Son dakika... ODTÜ'de ortalık karıştı! Açıklama geldi: Türk bayrağına saygısızlık kabul edilemez
Son dakika: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara karar
Son dakika: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara karar