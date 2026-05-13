Togg'da "üst düzey" yapılanma
Togg’da “üst düzey” yapılanma

13.05.2026 - 13:52 | Son Güncellenme:

Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı olan Togg, üst düzeyde görev alan yönetici kadrosunda yeni bir yapılanmaya gitti.

Şirketin, kullanıcı beklentilerine göre oluşturduğu ve mobilite ekosistemini daha ileri taşımayı amaçlayan yeni kurumsallaşma hamlesi 1 Mayıs itibarıyla hayata geçti.

Togg’un Linkedln hesabından yapılan paylaşıma göre; 2025 yılından bu yana Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (COO) olarak görev yapan Roberto Rempel, Ürün Geliştirme ve Mühendislik Lideri (CDEL) görevini üstlendi.

2020 yılından bu yana Togg Teknoloji Kampüsü’nün kuruluşundan itibaren üretim liderliği rolünü yürüten Murat Akdaş, Üretim ve Lojistik Lideri (CPLL) oldu.

2018 yılından bu yana Togg'un markalaşma, pazarlama ve kurumsal iletişim süreçlerini yöneten H. Çağ Günaçar, Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Lideri (CMSL) görevine getirildi.

Yeni yapılanma ile birlikte şirket CEO’su Gürcan Karakaş, mevcut görevinin yanı sıra Finans ve Mali İşler Liderliği görevine de vekâlet edecek. Bu kapsamda üst düzey yöneticiler Rempel, Akdaş ve Günaçar, görev alanlarına ilişkin süreçleri doğrudan Karakaş liderliğinde yürütecek.

Hormonlu notlar YKS’de kaderi belirliyor! Aynı nete farklı gelecek
New York Times sır gibi saklanan istihbarat raporunu ifşa etti! ABD'nin savaş hesabını bozan gerçek: İran'ın gizli gücü
Ne altın ne mevduat: Yüzde 60'tan fazla kazandırdı! Borsa İstanbul’da kritik eşik: Uzman isim yükselişin şifrelerini anlattı
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'dan sürpriz teknik direktör hamlesi! Harekete geçti
Netanyahu sonrasına hazırlık...
Yabancı öğrenci?..
'Türkiye'den öğrenmemiz gereken çok şey var'
Bahar alerjileri için beş adım
Dayanışma ruhunu estiren sahne
Yeni enerji düzeni
Yeşil meslekler gençleri bekliyor
Şanlıurfa ve Samsun’daki sel felaketi sonrası Bakanlıktan dev hamle: 30 milyon lira kaynak aktarıldı
Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atan sanığa hapis cezası
Antalya'da feci kaza! TIR dorsesine çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti
"Difüzyon" mesajıyla uluslararası seviyede aranıyordu! Mohamed Boulakhrıf İstanbul'da yakalandı