Togg’da “üst düzey” yapılanma

Şirketin, kullanıcı beklentilerine göre oluşturduğu ve mobilite ekosistemini daha ileri taşımayı amaçlayan yeni kurumsallaşma hamlesi 1 Mayıs itibarıyla hayata geçti.



Togg’un Linkedln hesabından yapılan paylaşıma göre; 2025 yılından bu yana Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (COO) olarak görev yapan Roberto Rempel, Ürün Geliştirme ve Mühendislik Lideri (CDEL) görevini üstlendi.



2020 yılından bu yana Togg Teknoloji Kampüsü’nün kuruluşundan itibaren üretim liderliği rolünü yürüten Murat Akdaş, Üretim ve Lojistik Lideri (CPLL) oldu.



2018 yılından bu yana Togg'un markalaşma, pazarlama ve kurumsal iletişim süreçlerini yöneten H. Çağ Günaçar, Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Lideri (CMSL) görevine getirildi.



Yeni yapılanma ile birlikte şirket CEO’su Gürcan Karakaş, mevcut görevinin yanı sıra Finans ve Mali İşler Liderliği görevine de vekâlet edecek. Bu kapsamda üst düzey yöneticiler Rempel, Akdaş ve Günaçar, görev alanlarına ilişkin süreçleri doğrudan Karakaş liderliğinde yürütecek.