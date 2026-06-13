TOKİ'de 20 bin konut satışı pazartesi günü başlıyor! Kura yok, öncelik başvuru sırasında: İşte merak edilenler

HABER MERKEZİ- TOKİ'nin 64 ilde satışa çıkaracağı yaklaşık 20 bin konut için kurasız gerçekleştirilecek açık satış kampanyasında başvurular 15 Haziran'da başlayacak, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Vatandaşlar satış işlemlerini Türkiye genelindeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirebilecek. Peki, TOKİ konut alımı nasıl gerçekleştirilecek? Merak edilen detayları Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi anlattı.

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TOKİ'NİN 64 İLDEKİ KONUT KAMPANYASINDA SATIŞLAR PAZARTESİ BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar pazartesi günü başlayacak. Piyasadaki konut arzını dengelemek ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde, yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2+1 ve 3+1 konutların satışa sunulacağı kampanya kapsamında vatandaşlar diledikleri büyüklükteki konutu tercih edebilecek.

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Konutların satışları 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar sürecek. Başvuru bedeli alınmaksızın satışa sunulacak konutlar, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla doğrudan satış yöntemiyle vatandaşlara sunulacak. Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak. Başvuru sahiplerinin T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması gerekecek.

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KONUTLARIN BİR BÖLÜMÜ HEMEN TESLİM PROJELERDEN OLUŞUYOR

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Evler vatandaşlara 3 farklı ödeme seçeneğiyle sunulacak. Buna göre, ilk seçenekte konut seçimini yapan alıcılar peşin alımlarda yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.

İkinci seçenekte yüzde 50 peşinat ödenmesinin ardından kalan tutar için 72 ay vade uygulanacak, ayrıca yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak.

Üçüncü seçenekte ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı 12 ay sonra yani 30 Haziran 2027'ye kadar ödenecek. Kalan bedel için de 60 ay vade imkanı sunulacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

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Vatandaşlar tercih ettikleri ödeme modeline göre peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalayabilecek. Konutların satış fiyatları ve koşullarına ilişkin detaylar ilgili banka şubeleri ile TOKİ'nin internet sitesinde duyurulacak. Ayrıca konutların bir bölümünü hemen teslim projeler oluşturuyor. Hemen teslim edilmeyecek konutların ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.

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"SATIN ALDIĞINIZ KONUTU KİRAYA VEREBİLİRSİNİZ"

Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, kampanyaya dair merak edilenleri CNN Türk akranlarında cevapladı. Açıklamaları şöyle;

Bu normal bir satış kampanyası değil. TOKİ'nin mevcutta zaten hâlihazırda bitmiş veya hemen hemen bitmek üzere olan konutları, bazı satış şartlarıyla yani bir kampanya yapılarak satışa sunuldu. Bunun da temel bazı şartları var. Aslında en temel şart, 18 yaşını geçmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, kendisinin veya eşinin üzerine eğer bir konut bulunmuyorsa istedikleri bir konutu seçip verilen şartlar uyarınca bunu satın almaları. Ama birkaç şey de söyleyelim. İkamet şartı bulunmuyor. Memleketinizden de alabilirsiniz, hiç hayatınızda görmediğiniz bir şehirden de bir TOKİ konutu alabilirsiniz.

Satın alınan konutta oturma diye bir şart yok. Bunu kiraya verip şu anda mevcut oturduğunuz kiralık evdeki kiranıza destek olabilirsiniz. Evli olma gibi bir şart yok. Az önce de söyledik, yine TOKİ'nin diğer kampanyalarındaki emekli, şehit ailesi, gazi gibi şartlar da bunda yok. Eğer TOKİ'ye olan borcumuz bittiyse, yani evi peşin aldıysak veya taksitimiz bittiyse istediğimiz zaman satabiliyoruz. Bunun öncesinde bir devir söz konusu olmuyor.

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"KONUTUN SATILDIĞI İLDE BİR BANKA ŞUBESİNE GİTMENİZE GEREK YOK"

Başvurular tüm Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden yapılacak. İlla konutun satıldığı ilde bir banka şubesine gitmenize gerek yok. İstanbul'dan da yapabilirsiniz. Gerçi İstanbul'da konut bulunmuyor ama örnek veriyorum; Ankara ve Bursa, öne çıkan iki şehir. Daha çok yoğun konutun bulunduğu bu illerin başvurularını da herhangi bir şehirden yapabiliyorsunuz.

"TOKİ'DEN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KONUT ALMIŞ OLMAMA ŞARTI VAR"

Daha önce TOKİ'den herhangi bir şekilde konut almış olmama şartı var ve bu önemli şartlardan bir tanesi. Bunun dışında satışlar kura ile değil, başvuru önceliğine göre yapılacak. Bunu da söylemiş olalım.

"YÜZDE 25 İNDİRİM CİDDİ BİR AVANTAJ"

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Ödeme koşulları var. Bu ödeme koşullarının başında peşin ödeme geliyor. Sizin TOKİ'nin internet sitesinde gördüğünüz fiyatı, eğer peşin ödeyecekseniz yüzde 25 indirimle ödüyorsunuz. Çok ciddi bir avantaj. TOKİ'nin şöyle bir kampanyası da oluyor; her yıl, kalan borcunuzu kapatabildiğinizde yüzde 25 indirim kampanyası yapıyor zaten TOKİ. Bundan da her yıl faydalanabilirsiniz eğer taksitle alırsanız.

İkinci modelde de yüzde 50'sini peşin verip kalan yüzde 50'sini 72 ay vade ile ödeyebiliyorsunuz. Burada da toplam bedelden yüzde 8 bir indirim yapılıyor size.

Son model de, peşinatım çok fazla yok diyenler için. Yüzde 50 peşinatın yarısını hemen ödüyorsunuz. Bir yıl ödeme yok. Yarısını 12 ay sonra ödüyorsunuz. 60 ay vade var ama bunda peşin ödemedeki yüzde 8 ve yüzde 25 indirimlerden faydalanamıyorsunuz. Bunda liste fiyatı üzerinden alıyorsunuz.

"2 MİLYON 100 BİNDEN, 7 MİLYONA KADAR DAİRE VAR"

2 milyon 100 binden 7 milyona kadar daire var ama daireler 2+1 ve 3+1. Yani küçük daire yok aslında TOKİ'nin elinde. Aileye uygun, konforlu 2+1 ve 3+1'lerden oluşuyor.

"YAŞLI KONUT STOĞUMUZUN YENİLENMESİ ADINA TOKİ ELİNDE NE VARSA SAHAYA SÜRÜYOR"

Bu daireler aslında neden elde? Bu daireler normalde peşin fiyatına satılan kampanyalardan olan daireler. Burada tabii ki Sayın Bakan Murat Kurum açıklamasını zaten yaptı. Türkiye'deki konut stoğunun bir an önce yenilenmesi, depreme karşı eski konutlarımızın dönüştürülmesi, yani yaşlı konut stoğumuzun yenilenmesi adına TOKİ elinde ne varsa bunu sahaya sürüyor. Bu 20 bin konut da TOKİ'nin elinde olan tüm bitmiş konut stoğunu gösteriyor. Bu stoğu da TOKİ sahaya sürüyor diyebiliriz.

15 Haziran sabahı Türkiye'nin herhangi bir yerindeki Halkbank veya Ziraat Bankası şubesine giderek, 17 Temmuz'a kadar elde olan o anda ne varsa alınabiliyor. Dediğim gibi herhangi bir kura, herhangi bir bekleme, herhangi bir başvuru süreci de bulunmuyor."

EN FAZLA KONUT BURSA'DA

Kampanya kapsamında en fazla konut Bursa'da satışa sunulacak. Bursa'da 2 bin 190, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073 ve Malatya'da 1000 konut satışa çıkarılacak.

Projenin yer aldığı iller ve konut sayıları şöyle:

"Afyonkarahisar 395, Ağrı 118, Aksaray 219, Amasya 68, Ankara 2 bin 62, Antalya 46, Ardahan 14, Artvin 30, Aydın 310, Balıkesir 213, Batman 588, Bayburt 172, Bilecik 206, Bingöl 88, Bitlis 262, Burdur 269, Bursa 2 bin 190, Çanakkale 108, Çankırı 83, Çorum 157, Denizli 319, Düzce 130, Edirne 127, Erzincan 37, Erzurum 21, Eskişehir 565, Giresun 38, Gümüşhane 44, Hakkari 86, Isparta 176, İzmir 306, Karabük 127, Karaman 120, Kars 48, Kastamonu 28, Kayseri 104, Kırıkkale 85, Kırklareli 139, Kırşehir 220, Kocaeli 433, Konya 998, Kütahya 127, Manisa 115, Mardin 452, Mersin 272, Muğla 97, Muş 147, Nevşehir 317, Rize 5, Sakarya 20, Samsun 684, Siirt 294, Sivas 203, Şırnak 275, Tekirdağ 424, Tokat 61, Van 161, Yozgat 216, Zonguldak 19, Elazığ 61, Gaziantep 7, Hatay 1238, Kahramanmaraş 1073, Malatya 1000."