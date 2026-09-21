TOKİ’de yüzde 25 indirim dönemi! Ev ve iş yeri sahipleri dikkat: Yarın başlıyor, son başvuru tarihi açıklandı

HABER MERKEZİ- TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için başvuru tarihleri belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerlerinde borcunu erken kapatmak isteyen vatandaşlar için yeni bir indirim kampanyası düzenliyor. Kampanya kapsamında borç bakiyesinin tamamını peşin olarak kapatan konut ve iş yeri alıcıları, kalan borç üzerinden yüzde 25 indirim imkanından yararlanabilecek.

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Kampanyada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise borcunun tamamını tek seferde kapatamayacak alıcıları ilgilendiriyor. Borcun tamamını ödeyemeyenler de belirli şartları karşılamaları halinde kampanyadan kısmi olarak faydalanabilecek. Peki TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasından kimler yararlanabilecek, başvurular ne zaman yapılacak ve hangi borçlar kapsam dışında kalacak?

TOKİ’NİN YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI YARIN BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 İndirim Kampanyası düzenliyor. Borcunu peşin ödeyip tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerinin tamamını kapatmaları halinde yüzde 25 oranında indirimden yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 22 Eylül – 19 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

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KAMPANYADA KISMİ ÖDEME İMKÂNI

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Yüzde 25 indirim kampanyasından borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak alıcılar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödeme üzerinden kampanyadan kısmi olarak faydalanabilecek.

SON BAŞVURU 19 EKİM 2026

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül – 19 Ekim 2026 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya başvurabilecek. Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenebilecek. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabilmesi öngörülüyor.

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KAMPANYADAN YARARLANMA ŞARTLARI

Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 2025 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek. Alıcıların başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.

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TAPU İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına tapu verileceğinden, alıcıların bankaya giderken ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK sigortası yaptırdığını gösteren belgeyi de yanında bulundurması gerekiyor.

KONUT KREDİSİ KULLANILABİLECEK

Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak indirimden yararlanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

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