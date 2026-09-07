TOKİ’den dar gelirliye müjde! 15 bin kiralık konut için geri sayım başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 500 bin sosyal konutun kura çekimleri yapılmış ve hak sahipleri tespit edilmişti. Bununla birlikte, kiralık sosyal konut projesinin de hayata geçirileceği açıklanmıştı. İlk etapta İstanbul’da 15 bin sosyal konutun kiraya verileceğini ve bu ay içerisinde ilk teslimlerin gerçekleşeceğini biliyoruz. Peki süreç nasıl işleyecek, neler yaşanacak?

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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, şunları söyledi:

"Bu konutlar sıfırdan yapılacak yapılar değil. Konu, geçtiğimiz yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kiraların enflasyondaki yeriyle ilgili açıklamalarının ardından Sayın Cumhurbaşkanı’nın verdiği talimatla devreye sokuldu. Şu anda İstanbul’daki çeşitli TOKİ projelerinde elde kalan daireler kullanılacak.

Olayı nicelik olarak değerlendirmemek gerekir; çünkü 16 milyonluk bir şehirde 15 bin konut yüksek bir sayı değildir. Ancak nitelik açısından baktığımızda, Cumhuriyet tarihinde ilk kez uygulanacak sosyal devlet anlayışının çok önemli bir adımıdır. Bu bir başlangıç ve deneme sürecidir. TOKİ bugüne kadar 1 milyon 700 binin üzerinde konut üretti. Şimdi ise 500 bin konut kampanyasının yanı sıra kiralık konut modeline yönelik yeni projeler ve alanlar üzerinde çalışıyor."

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BAŞVURU ŞARTLARI VE KİRALAMA MODELİ

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Kiralama sürecinin detaylarına değinen Selvi, şartları ve öne çıkan hususları şu şekilde sıraladı:

Süreç, 500 bin konut kampanyasında olduğu gibi kura çekimiyle ve çeşitli kategorilere ayrılan kontenjanlarla yürütülecek. Başvuru şartları arasında İstanbul’da ikamet etmek, Türkiye’nin hiçbir yerinde üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması ve belirli gelir sınırlarının altında kalmak yer alıyor. Üzerinde konut bulunan ve kira geliri elde eden vatandaşlar bu haktan yararlanamayacak. İstanbul’da 15 bin konut satılmayacak, 3’er yıllık periyotlar halinde kiraya verilecek. Kentsel dönüşüm sürecinde olan vatandaşlarımız da bu kapsama dâhil edildi. Bunun yanı sıra emekliler, şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler için özel kontenjanlar ayrılacak.

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''Kira bedelleri, bulundukları bölgelerin rayiç bedellerinin yaklaşık yarısı kadar olacak. İstanbul’da ortalama kira bedeli 40 bin TL civarındadır. Ancak bu rakam Beşiktaş’ta 70-75 bin TL iken Esenyurt’ta 12-13 bin TL seviyelerindedir. Dolayısıyla sabit bir fiyat yerine, konutun bulunduğu bölgenin rayiç değerinin yarısı esas alınacak. Örneğin; Beşiktaş’taki bir konut 40 bin TL, Esenyurt’taki bir konut ise 10 bin TL civarında kiralanabilecek. Bu adımı piyasa açısından çok önemli ve büyük bir başlangıç olarak görüyoruz."

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KONUTLARIN KONUMU VE İLK TESLİM TARİHİ

Konutların kurulacağı bölgeler ve teslimat takvimi hakkında da bilgi veren Olcay Selvi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konutların konumları netleşmemekle birlikte, Anadolu Yakası'nda Pendik, Tuzla ve Çekmeköy; Avrupa Yakası'nda ise Sultangazi, Esenler, Kayaşehir ve Başakşehir gibi kuzey hattındaki TOKİ projelerinin öne çıkacağını tahmin ediyoruz.

TOKİ’den aldığımız bilgilere göre konutların bir kısmı şu an hazır durumda. Kura çekimlerinin ve anahtar teslimlerinin Eylül ayı içerisinde yapılması planlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’na sunulacak rapordan sonra kontenjan sayıları artırılabilir. Ancak mevcut durumda bu ay içerisinde 5 bin ila 7 bin konutun hak sahiplerine dağıtılmasını bekliyoruz. Başvuruların da önümüzdeki birkaç gün içinde e-Devlet üzerinden erişime açılacağını öngörüyoruz."