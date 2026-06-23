Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
HaberlerUzmanpara

TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

23.06.2026 - 14:35 | Son Güncellenme:

#TOKİ Dolandırıcılık#E-Devlet Güvenliği#Toplu Konut İdaresi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

TOKİden dolandırıcılık uyarısı

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, açık satış kampanyaları sırasında vatandaşların sahte reklamlar aracılığıyla e-Devlet arayüzünü taklit eden internet sitelerine yönlendirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması için TOKİ logosu kullanılarak oluşturulan sahte sosyal medya reklamlarına tıklanılmaması gerektiği vurgulandı.

Yetkili olduğunu iddia eden kişilere ödeme yapılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, TOKİ'nin şahsi IBAN numaraları üzerinden para transferi, kapora veya işlem ücreti talep etmediğinin altının çizildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Açıklamada, TOKİ işlemlerine ilişkin başvuruların yalnızca TOKİ'nin resmi internet sitesi, Halkbank ve Ziraat Bankasının yetkili şubeleri ile resmi çağrı merkezi üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Dünya Kupasına damga vuran olay Fransız sunucudan, baba olacak Jeremy Doku için iğrenç bir an sözleri
Dünya Kupası'na damga vuran olay! Fransız sunucudan, baba olacak Jeremy Doku için 'iğrenç bir an' sözleri
TOKİnin 64 ilde 20 bin konut kampanyasında son durum Hangi projelerde konut kaldı İşte açık satışta il il son tablo
TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konut kampanyasında son durum! Hangi projelerde konut kaldı? İşte açık satışta il il son tablo
Yeni evlenmişlerdi... Sabah uyandı, hayatının şokunu yaşadı: Anne sana layık olamadım
Yeni evlenmişlerdi... Sabah uyandı, hayatının şokunu yaşadı: Anne sana layık olamadım
Galatasaraydan Icardiye bir hafta süre B planı Manchester Cityli golcü
Galatasaray'dan Icardi'ye bir hafta süre! B planı Manchester Cityli golcü
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkEKRAN MUHABBETİ
Zafer Şahin
Zafer ŞahinCHP’deki kördüğümü çözecek ayrıntı
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluFutbolcu hakemin saatini çaldı mı?
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluYöntem hazır sıra içerikte...
Eren Aka
Eren AkaKayseri’de üç günde gördüklerim
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaArt Basel’den geriye kalanlar
İlgili Haberler
Adanada oto galericiler sitesine kurşun yağmuru Çok sayıda araç zarar gördü
Adana'da oto galericiler sitesine kurşun yağmuru! Çok sayıda araç zarar gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Nawrocki ile basın toplantısında önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nawrocki ile basın toplantısında önemli açıklamalar
Kapı gıcırtısından cinayet Katil komşunun ifadesi ortaya çıktı
Kapı gıcırtısından cinayet! Katil komşunun ifadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrockiyi Külliyede resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi Külliye'de resmi törenle karşıladı