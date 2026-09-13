TOKİ’den eğitime dev yatırım! Binlerce derslik, yüz binlerce öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik dev sosyal donatı yatırımı

HABER MERKEZİ- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirdiği konut hamlelerinin yanı sıra sosyal donatı projeleriyle de eğitim altyapısına güçlü bir destek sunmaya devam ediyor. Farklı şehirlerde depreme dayanıklı ve ileri teknolojiyle ürettiği projelerle eğitim altyapısına güçlü bir destek sunmayı sürdüren TOKİ, ilkokul çağındaki çocuklardan, üniversite öğrencilerine kadar her kademedeki gençlerin daha nitelikli, sağlıklı, konforlu ve güvenli şartlarda eğitim alabilmesi amacıyla devasa yatırımları hayata geçirdi.,

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TOKİ EĞİTİM YATIRIMLARIYLA 31 BİN 782 DERSLİĞİ HİZMETE SUNDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 31 bin 782 derslikli bin 505 okul, 26 üniversite, 87 bin 770 kapasiteli 220 öğrenci yurdu, 47 kütüphane ve 999 spor salonu ile çok sayıda sosyal donatı tamamlanarak hizmete sunuldu.

TOPLAM 70 BİN 942 SOSYAL DONATI İNŞA EDİLDİ

TOKİ'nin ürettiği toplam sosyal donatı sayısı ise eğitim yatırımlarıyla birlikte 70 bin 942'e ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, "Yüzde 100 Destek Kampanyası" çerçevesinde hayata geçirilen projelerde okullar, bölgelerin yöresel mimari dokusuyla uyumlu şekilde tasarlanıyor. Bu kapsamda inşa edilen bin 505 okulun içinde 404 derslikli 105 kreş, 20 bin 693 derslikli 935 ilköğretim okulu ve 10 bin 685 derslikli 465 lise yer alıyor.

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Güvenli, depreme dayanıklı ve modern mimari anlayışıyla inşa edilen bu okullar, öğrencilerin çağdaş standartlarda eğitim almasına imkân sağlıyor. Derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılmasına doğrudan katkı sağlandı. Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen bu modern derslikler, öğrencilerin teknolojik ve fiziki donanımı yüksek alanlarda yetişmesine zemin hazırlıyor.

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Şehir dışında öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında depreme dayanıklı, yüksek teknoloji ve kaliteli malzemelerle inşa edilen yurt ve pansiyon projeleri de dikkat çekiyor.

Öğrencilerin barınma, araştırma ve beden eğitimi ihtiyaçlarını da bütüncül bir yaklaşımla ele alan TOKİ, yükseköğrenim ve ortaöğretim seviyesindeki gençler için 87 bin 770 kapasiteli 220 yurt ve pansiyon binasını hayata geçirdi.

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Yükseköğretim altyapısını güçlendirmek adına kazandırılan 26 üniversite binasının yanı sıra; öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştıran 47 kütüphane ve fiziksel gelişimlerini destekleyen 999 spor salonu da hizmete sunuldu.

14 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle birlikte milyonlarca öğrenci, TOKİ'nin inşa ettiği bu modern ve güvenli alanlarda yeni akademik yıla başlayacak.

