Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTOKİ’den eğitime dev yatırım! Binlerce derslik, yüz binlerce öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik dev sosyal donatı yatırımı
HaberlerUzmanpara

TOKİ’den eğitime dev yatırım! Binlerce derslik, yüz binlerce öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik dev sosyal donatı yatırımı

13.09.2026 - 10:20 | Son Güncellenme:

#TOKİ#Eğitim#Yatırım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren TOKİ, Türkiye’nin dört bir yanında yalnızca konut değil, okuldan üniversiteye, yurttan kütüphaneye kadar eğitim altyapısını dönüştüren projelere imza attı. Bugüne kadar 31 bin 782 derslikli bin 505 okul, 26 üniversite ve 87 bin 770 kapasiteli 220 öğrenci yurdu tamamlanarak hizmete sunuldu. TOKİ’nin toplam sosyal donatı sayısı ise 70 bin 942’ye ulaştı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TOKİ’den eğitime dev yatırım Binlerce derslik, yüz binlerce öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik dev sosyal donatı yatırımı

HABER MERKEZİ- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirdiği konut hamlelerinin yanı sıra sosyal donatı projeleriyle de eğitim altyapısına güçlü bir destek sunmaya devam ediyor. Farklı şehirlerde depreme dayanıklı ve ileri teknolojiyle ürettiği projelerle eğitim altyapısına güçlü bir destek sunmayı sürdüren TOKİ, ilkokul çağındaki çocuklardan, üniversite öğrencilerine kadar her kademedeki gençlerin daha nitelikli, sağlıklı, konforlu ve güvenli şartlarda eğitim alabilmesi amacıyla devasa yatırımları hayata geçirdi.,

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Marmara’da büyük deprem olasılığı zayıfladı mı? ‘Stres azaldı, ‘şiddet küçüldü’
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMarmara’da büyük deprem olasılığı zayıfladı mı? ‘Stres azaldı, ‘şiddet küçüldü’Haberi Görüntüle

TOKİ EĞİTİM YATIRIMLARIYLA 31 BİN 782 DERSLİĞİ HİZMETE SUNDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 31 bin 782 derslikli bin 505 okul, 26 üniversite, 87 bin 770 kapasiteli 220 öğrenci yurdu, 47 kütüphane ve 999 spor salonu ile çok sayıda sosyal donatı tamamlanarak hizmete sunuldu.

TOKİ’den eğitime dev yatırım Binlerce derslik, yüz binlerce öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik dev sosyal donatı yatırımı

TOPLAM 70 BİN 942 SOSYAL DONATI İNŞA EDİLDİ

TOKİ'nin ürettiği toplam sosyal donatı sayısı ise eğitim yatırımlarıyla birlikte 70 bin 942'e ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, "Yüzde 100 Destek Kampanyası" çerçevesinde hayata geçirilen projelerde okullar, bölgelerin yöresel mimari dokusuyla uyumlu şekilde tasarlanıyor. Bu kapsamda inşa edilen bin 505 okulun içinde 404 derslikli 105 kreş, 20 bin 693 derslikli 935 ilköğretim okulu ve 10 bin 685 derslikli 465 lise yer alıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

TOKİ’den eğitime dev yatırım Binlerce derslik, yüz binlerce öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik dev sosyal donatı yatırımı

Haberin Devamı

Güvenli, depreme dayanıklı ve modern mimari anlayışıyla inşa edilen bu okullar, öğrencilerin çağdaş standartlarda eğitim almasına imkân sağlıyor. Derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılmasına doğrudan katkı sağlandı. Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen bu modern derslikler, öğrencilerin teknolojik ve fiziki donanımı yüksek alanlarda yetişmesine zemin hazırlıyor.

Haberin Devamı

TOKİ’den eğitime dev yatırım Binlerce derslik, yüz binlerce öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik dev sosyal donatı yatırımı

Haberin Devamı

Şehir dışında öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında depreme dayanıklı, yüksek teknoloji ve kaliteli malzemelerle inşa edilen yurt ve pansiyon projeleri de dikkat çekiyor.

TOKİ’den eğitime dev yatırım Binlerce derslik, yüz binlerce öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik dev sosyal donatı yatırımı

Öğrencilerin barınma, araştırma ve beden eğitimi ihtiyaçlarını da bütüncül bir yaklaşımla ele alan TOKİ, yükseköğrenim ve ortaöğretim seviyesindeki gençler için 87 bin 770 kapasiteli 220 yurt ve pansiyon binasını hayata geçirdi.

Haberin Devamı

TOKİ’den eğitime dev yatırım Binlerce derslik, yüz binlerce öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik dev sosyal donatı yatırımı

Yükseköğretim altyapısını güçlendirmek adına kazandırılan 26 üniversite binasının yanı sıra; öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştıran 47 kütüphane ve fiziksel gelişimlerini destekleyen 999 spor salonu da hizmete sunuldu.

TOKİ’den eğitime dev yatırım Binlerce derslik, yüz binlerce öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik dev sosyal donatı yatırımı

14 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle birlikte milyonlarca öğrenci, TOKİ'nin inşa ettiği bu modern ve güvenli alanlarda yeni akademik yıla başlayacak. 

TOKİ’den eğitime dev yatırım Binlerce derslik, yüz binlerce öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik dev sosyal donatı yatırımı

TOKİ’den eğitime dev yatırım Binlerce derslik, yüz binlerce öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik dev sosyal donatı yatırımı

EN ÇOK OKUNANLAR
Marmara’da büyük deprem olasılığı zayıfladı mı ‘Stres azaldı, ‘şiddet küçüldü’
Marmara’da büyük deprem olasılığı zayıfladı mı? ‘Stres azaldı, ‘şiddet küçüldü’
Fenerbahçe’de İsmail Kartaldan şampiyonluk mesajı İşte Samandırada yaşananlar
Fenerbahçe’de İsmail Kartal'dan şampiyonluk mesajı! İşte Samandıra'da yaşananlar
Et ürünlerine standart geliyor
Et ürünlerine standart geliyor
Genel müdürünün sözleriyle hayatı değişti Kurumsal kariyerini bıraktı, Ironman şampiyonu oldu
Genel müdürünün sözleriyle hayatı değişti! Kurumsal kariyerini bıraktı, Ironman şampiyonu oldu
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendir“Babam eve geldi” katliamları...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüOkullar açılırken…
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşBorsanın getirisi liderliği ele aldı
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSosyal medyada ‘Daha 17’ farkı!
Güldener Sonumut
Güldener SonumutKallas’ın savunma vizyonu ve Von der Leyen’in hamlesi
Mehmet Tez
Mehmet TezŞu ara dinlemeniz gereken dört albüm
Dilara Koçak
Dilara KoçakBeslenme çantasında ne var?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaVenedik’in asıl ‘Power Couple’ı
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzMeğer annem haklıymış
Belma Akçura
Belma AkçuraKürtçe tabeladan korkmak!
Zeynep İşman
Zeynep İşmanHayatın anlamını çocuklardan okuyalım
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanOkullar kapanacak
Prof. Dr. Nuran Yıldız
Prof. Dr. Nuran Yıldız“Hiç değilse nokta koy!”
İlgili Haberler
Antalya’da gece yarısı korkutan yangın Oto galeride başladı, 3 katlı apartmana sıçradı
Antalya’da gece yarısı korkutan yangın! Oto galeride başladı, 3 katlı apartmana sıçradı
Vanlı Kara Haydarın eşi Çağla Özle ilgili yeni gelişme
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'le ilgili yeni gelişme
Mersin Limanında operasyon Gemiden 350 kilo kokain çıktı
Mersin Limanı'nda operasyon! Gemiden 350 kilo kokain çıktı
11 aylık Büşra 2 gündür kayıp Soruşturmada şoke eden iddia: Para karşılığı satıldı
11 aylık Büşra 2 gündür kayıp! Soruşturmada şoke eden iddia: Para karşılığı satıldı