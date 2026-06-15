Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTOKİ'nin 64 ildeki 20 bin konutu için bankalara yoğun talep! İşte vatandaşın ilgisini çeken ödeme seçeneği
HaberlerUzmanpara

TOKİ'nin 64 ildeki 20 bin konutu için bankalara yoğun talep! İşte vatandaşın ilgisini çeken ödeme seçeneği

15.06.2026 - 17:33 | Son Güncellenme:

#TOKİ Konut Kampanyası#64 Bin İl#20 Bin Konut

TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ankara başta olmak üzere Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sabahın erken saatlerinden itibaren banka şubelerinde uzun kuyruklar oluştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlatılan kampanya kapsamında konut satış süreci Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla yürütülüyor. Vatandaşlar, başvuru önceliği esasına göre bütçelerine uygun konutları satın alabiliyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Son dakika... Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem 35 yaşında hayatını kaybetti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem 35 yaşında hayatını kaybettiHaberi Görüntüle

TOKİnin 64 ildeki 20 bin konutu için bankalara yoğun talep İşte vatandaşın ilgisini çeken ödeme seçeneği

UZUN VADELİ ÖDEME SEÇENEKLERİ İLGİ ÇEKTİ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Başkent Ankara'da başvuru yapan vatandaşlar, özellikle uzun vadeli ödeme imkanlarının ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etti.

TOKİnin 64 ildeki 20 bin konutu için bankalara yoğun talep İşte vatandaşın ilgisini çeken ödeme seçeneği

Başvuru sahiplerinden Bülent Akkan, konut satın alma sürecini anlatarak, "Bedelin yarısını peşin ödedim. 2 milyon 600 bin lira yatırdım. Kalan kısmını ise 72 ay taksitle ödeyeceğim. Daha önce örnek daireyi gezip incelemiştim, bugün de işlemlerimi tamamladım." dedi.

Ahmet Aktaş ise Saraycık'taki TOKİ konutları için başvurduğunu belirterek, "72 ay vadeli ödeme seçeneği bizim için daha uygun. Yoğunluk nedeniyle sıra bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

TRAKYA'DA YOĞUN BAŞVURU

Kampanya Trakya'da da büyük ilgi gördü. Edirne'de vatandaşlar sabah saatlerinde banka şubelerine akın etti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ev sahibi olma umuduyla başvuru yapan Rabia Özdöl, "Kendime ait bir evim yok. Bir an önce evime kavuşup düzenimi kurmak istiyorum." diyerek heyecanını dile getirdi.

TOKİnin 64 ildeki 20 bin konutu için bankalara yoğun talep İşte vatandaşın ilgisini çeken ödeme seçeneği

FİYATLAR 2,1 MİLYON LİRADAN BAŞLIYOR

Kampanya kapsamında satışa sunulan konutların fiyatları bulunduğu il ve daire tipine göre değişiyor. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler ise 18 bin liradan başlayacak.

Haberin Devamı

TOKİnin 64 ildeki 20 bin konutu için bankalara yoğun talep İşte vatandaşın ilgisini çeken ödeme seçeneği

VATANDAŞLARA ÜÇ FARKLI ÖDEME MODELİ SUNULUYOR:

Peşin ödemelerde yüzde 25 indirim

Yüzde 50 peşinat ödeyenlere yüzde 8 indirim ve 72 ay vade

Yüzde 25 peşin, kalan yüzde 25'i bir yıl sonra ödeme seçeneğiyle 60 aya kadar vade

EN FAZLA KONUT ANKARA VE BURSA'DA

Kampanya kapsamında en fazla konutun satışa çıkarıldığı iller şöyle sıralandı:

Bursa: 2 bin 190 konut

Haberin Devamı

Ankara: 2 bin 62 konut

Hatay: 1.238 konut

Kahramanmaraş: 1.073 konut

Malatya: 1.000 konut

Edirne'de toplam 127, Kırklareli genelinde 139 ve Tekirdağ'da 424 konut satışa sunuldu.

BAŞVURULAR 17 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

TOKİ'nin açık satış kampanyasında gelir şartı veya konutun bulunduğu ilde ikamet etme zorunluluğu aranmayacak. 18 yaşını doldurmuş, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek.

Başvurular 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Yapımı süren projelerde ise konutların teslimi sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleştirilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbetinin Işılı Ece İrtem 35 yaşında hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem 35 yaşında hayatını kaybetti
CHP grup toplantısı olacak mı Özel ve Kılıçdaroğlu cephesi kararını açıkladı
CHP grup toplantısı olacak mı? Özel ve Kılıçdaroğlu cephesi kararını açıkladı
Hollanda-Japonya maçının canlı yayınında Keisuke Hondadan peş peşe gaflar 1.93 kanat mı olur, ekrandaki kadın kim
Hollanda-Japonya maçının canlı yayınında Keisuke Honda'dan peş peşe gaflar! '1.93 kanat mı olur?, ekrandaki kadın kim?'
ABD-İran anlaştı, İsrail barışa darbe vurdu İşte Trumpı bekleyen 3 acil soru
ABD-İran anlaştı, İsrail barışa darbe vurdu! İşte Trump'ı bekleyen 3 acil soru
İlgili Haberler
Afyonkarahisarda belediye başkanına tehdit ve hakarette bulunan şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da belediye başkanına tehdit ve hakarette bulunan şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan hicri yılbaşı mesajı: Tüm insanlığa barış ve huzur getirsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hicri yılbaşı mesajı: 'Tüm insanlığa barış ve huzur getirsin'
Diyarbakırda acı olay Evinin balkonundan atlayan çocuk öldü
Diyarbakır'da acı olay! Evinin balkonundan atlayan çocuk öldü
Doğum günü pastası kana bulandı Pastaneden çıkan kişiye silahlı saldırı
Doğum günü pastası kana bulandı! Pastaneden çıkan kişiye silahlı saldırı