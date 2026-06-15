TOKİ'nin 64 ildeki 20 bin konutu için bankalara yoğun talep! İşte vatandaşın ilgisini çeken ödeme seçeneği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlatılan kampanya kapsamında konut satış süreci Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla yürütülüyor. Vatandaşlar, başvuru önceliği esasına göre bütçelerine uygun konutları satın alabiliyor.

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UZUN VADELİ ÖDEME SEÇENEKLERİ İLGİ ÇEKTİ

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Başkent Ankara'da başvuru yapan vatandaşlar, özellikle uzun vadeli ödeme imkanlarının ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etti.

Başvuru sahiplerinden Bülent Akkan, konut satın alma sürecini anlatarak, "Bedelin yarısını peşin ödedim. 2 milyon 600 bin lira yatırdım. Kalan kısmını ise 72 ay taksitle ödeyeceğim. Daha önce örnek daireyi gezip incelemiştim, bugün de işlemlerimi tamamladım." dedi.

Ahmet Aktaş ise Saraycık'taki TOKİ konutları için başvurduğunu belirterek, "72 ay vadeli ödeme seçeneği bizim için daha uygun. Yoğunluk nedeniyle sıra bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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TRAKYA'DA YOĞUN BAŞVURU

Kampanya Trakya'da da büyük ilgi gördü. Edirne'de vatandaşlar sabah saatlerinde banka şubelerine akın etti.

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Ev sahibi olma umuduyla başvuru yapan Rabia Özdöl, "Kendime ait bir evim yok. Bir an önce evime kavuşup düzenimi kurmak istiyorum." diyerek heyecanını dile getirdi.

FİYATLAR 2,1 MİLYON LİRADAN BAŞLIYOR

Kampanya kapsamında satışa sunulan konutların fiyatları bulunduğu il ve daire tipine göre değişiyor. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler ise 18 bin liradan başlayacak.

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VATANDAŞLARA ÜÇ FARKLI ÖDEME MODELİ SUNULUYOR:

Peşin ödemelerde yüzde 25 indirim

Yüzde 50 peşinat ödeyenlere yüzde 8 indirim ve 72 ay vade

Yüzde 25 peşin, kalan yüzde 25'i bir yıl sonra ödeme seçeneğiyle 60 aya kadar vade

EN FAZLA KONUT ANKARA VE BURSA'DA

Kampanya kapsamında en fazla konutun satışa çıkarıldığı iller şöyle sıralandı:

Bursa: 2 bin 190 konut

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Ankara: 2 bin 62 konut

Hatay: 1.238 konut

Kahramanmaraş: 1.073 konut

Malatya: 1.000 konut

Edirne'de toplam 127, Kırklareli genelinde 139 ve Tekirdağ'da 424 konut satışa sunuldu.

BAŞVURULAR 17 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

TOKİ'nin açık satış kampanyasında gelir şartı veya konutun bulunduğu ilde ikamet etme zorunluluğu aranmayacak. 18 yaşını doldurmuş, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek.

Başvurular 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Yapımı süren projelerde ise konutların teslimi sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleştirilecek.