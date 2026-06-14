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TOKİ'nin 64 ildeki açık satış kampanyası yarın başlıyor! En çok konut hangi ilde?

14.06.2026 - 16:15 | Son Güncellenme:

#TOKİ#Açık Satış Kampanyası#Konut Alımı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın 64 ilde vatandaşları ev sahibi yapacak yeni açık satış kampanyasında satışlar 15 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

Vatandaşlara 3 farklı ödeme planıyla sunulan evler için satış süreci Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yürütülecek. Yaklaşık 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyasında gelir sınırı ve ikametgah şartı aranmayacak. Bankaya başvuru önceliğine göre satış yapılacak kampanyada taksitler 18 bin liradan başlayacak, şehre ve projeye göre değişecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan ‘Açık Satış Kampanyası’nda satışlar 15 Haziran Pazartesi günü başlıyor. TOKİ tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası için satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Bu bankalara giden vatandaşlar, ‘başvuru önceliğine’ göre, yani ilk başvuranın avantajlı olacağı şekilde, beğendikleri bütçelerine uygun konutun satın alma işlemlerini tamamlayacak. Satışlar 17 Temmuz’a kadar devam edecek.

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GELİR VE İKAMETGAH ŞARTI ARANMAYACAK

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Açık Satış Kampanyası’nda gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek. Evlerin fiyatları teslim süreçleri ile ilgili tüm bilgilere vatandaşlar https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/ adresinden ulaşabilecek. Yapımı halen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek.

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18 BİN LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLER

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Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25’ini peşin, kalan yüzde 25’ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya vade imkanı kadar sunulacak.

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EN FAZLA KONUTUN SATIŞA SUNULDUĞU 6 İLDE TOKİ TANITIM OFİSLERİ KURULDU

Kampanya kapsamında en fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya’da (1000) satışa sunulacak. Satışa sunulan 2+1 ve 3+1 planındaki konutlarla ilgili yüz yüze detaylı bilgi almak isteyenler için Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı’da TOKİ tanıtım ofisleri kuruldu. Bu illerdeki vatandaşlar konutlarla ilgili bilgi almak, ödeme planlarını incelemek ve örnek daireleri görmek için TOKİ tanıtım ofislerini ziyaret edebilecek.

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