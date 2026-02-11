Canlı Borsa
Toplam ciro endeksi açıklandı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Aralık ayında yıllık %34,7 arttı.

11.02.2026 - 10:11
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %30,6 arttı, inşaat ciro endeksi %35,9 arttı, ticaret ciro endeksi %35,4 arttı, hizmet ciro endeksi %38,3 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %3,3 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Aralık ayında aylık %3,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,2 arttı, inşaat ciro endeksi %2,0 azaldı, ticaret ciro endeksi %4,1 arttı, hizmet ciro endeksi %3,4 arttı.

