Toplam ciro endeksi arttı

11.05.2026 - 10:33 | Son Güncellenme:
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %33,2 arttı, inşaat ciro endeksi %22,0 arttı, ticaret ciro endeksi %35,9 arttı, hizmet ciro endeksi %36,5 arttı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Mart ayında aylık %4,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %5,7 arttı, inşaat ciro endeksi %0,9 azaldı, ticaret ciro endeksi %4,9 arttı, hizmet ciro endeksi %2,8 arttı.