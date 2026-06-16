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Toplam ciro endeksi arttı

16.06.2026 - 10:43 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Sanayi Endeksi#İnşaat Sektörü

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,2 yükseldi.

Toplam ciro endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, nisan aylık bazda yüzde 1,6 arttı.

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Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 35,2 yükseliş gösterdi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

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Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 40,1 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 3,7 yükseliş kaydetti.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 32,2, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise mart ayına kıyasla yüzde 6,9 arttı.

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Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 artarken mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azalış gösterdi.

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Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 yükseldi.

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