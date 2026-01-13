Toplam ciro endeksi belli oldu
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Kasım ayında yıllık %37,3 arttı.
13.01.2026 - 10:09 |
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %34,6 arttı, inşaat ciro endeksi %47,6 arttı, ticaret ciro endeksi %36,8 arttı, hizmet ciro endeksi %39,3 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK %3,7 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Kasım ayında aylık %3,7 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %5,5 arttı, inşaat ciro endeksi %8,0 arttı, ticaret ciro endeksi %2,6 arttı, hizmet ciro endeksi %2,6 arttı.