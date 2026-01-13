Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaToplam ciro endeksi belli oldu
HaberlerUzmanparaToplam ciro endeksi belli oldu

Toplam ciro endeksi belli oldu

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Kasım ayında yıllık %37,3 arttı.

13.01.2026 - 10:09 |
Toplam ciro endeksi belli oldu

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %34,6 arttı, inşaat ciro endeksi %47,6 arttı, ticaret ciro endeksi %36,8 arttı, hizmet ciro endeksi %39,3 arttı.

Haberin Devamı

TOPLAM CİRO AYLIK %3,7 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Kasım ayında aylık %3,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %5,5 arttı, inşaat ciro endeksi %8,0 arttı, ticaret ciro endeksi %2,6 arttı, hizmet ciro endeksi %2,6 arttı.

Antalya’daki kanlı olayda duruşma gerildi! 'bu böyle olmazsa kanla biter dediler'

Antalya’daki kanlı olayda duruşma gerildi! 'bu böyle olmazsa kanla biter dediler'

Savunma sanayiinde 14 Ar-Ge projesi için imzalar atıldı

Savunma sanayiinde 14 Ar-Ge projesi için imzalar atıldı