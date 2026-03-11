Canlı Borsa
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Ocak ayında yıllık %35,8 arttı.

11.03.2026 - 10:08 |
Toplam ciro endeksi belli oldu

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %30,0 arttı, inşaat ciro endeksi %34,0 arttı, ticaret ciro endeksi %39,4 arttı, hizmet ciro endeksi %33,8 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %2,6 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Ocak ayında aylık %2,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %0,3 arttı, inşaat ciro endeksi %4,4 arttı, ticaret ciro endeksi %3,6 arttı, hizmet ciro endeksi %2,1 arttı.

