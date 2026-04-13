Toplam ciro endeksi şubatta arttı

13.04.2026 - 10:18 | Son Güncellenme:

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 34,2 artış gösterdi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 31,7 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 20,2 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 3 azaldı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,4, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,5 yükseldi.

Altında öne çıkan yeni rakam ABD-İran anlaşamadı: Fiyatlar şimdi ne olacak
Altında öne çıkan yeni rakam! ABD-İran anlaşamadı: Fiyatlar şimdi ne olacak?
Galatasaray - Kocaelispor maçındaki iki penaltı pozisyonunu eski hakemler yorumladı Gol öncesi ofsayt tartışması
Galatasaray - Kocaelispor maçındaki iki penaltı pozisyonunu eski hakemler yorumladı! Gol öncesi ofsayt tartışması
Harvardda okudu, baba emanetine döndü 75 tonluk üretim: Bu acıyı böyle hafiflettim
Harvard'da okudu, baba emanetine döndü! 75 tonluk üretim: 'Bu acıyı böyle hafiflettim'
Bölgesel tümör küresel tehdit
Bölgesel tümör küresel tehdit
Özay ŞendirYAHUDİLER İÇİN TEHLİKE KİM?
Tunca BenginÖzel’in kafası karışık...
Cem KılıçTürk taraflarda yabancı hukuk
Didem Özel Tümer47 yıl hazırlanılan savaşın arası
Abdullah KarakuşGüvensizlik, farklı yöntemler ve beklentiler
Hakkı ÖcalBunun sonunda barış olamaz
Deniz KilislioğluVance’in bıraktığı soru işaretleri
Dr. Demet ErciyesKetojenik diyet: Yağ yakarken sağlığınızdan oluyor musunuz?
Asu MaroSevgi ile kibir arasındaki fark
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBilimin Ressamı Santiago Ramón y Cajal
Atilay Kandemir‘Atları çok seviyorum’
6 ton altını İsviçrede rehin kalan iş insanı Sait Ali Bayrak: O varlıklar Elazığa gelecek
6 ton altını İsviçre'de rehin kalan iş insanı Sait Ali Bayrak: O varlıklar Elazığ'a gelecek!
Son dakika... MEB duyurdu LGS başvuru süresi uzatıldı
Son dakika... MEB duyurdu! LGS başvuru süresi uzatıldı
Marmara Ceza İnfaz Kurumunda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına ilişkin açıklama
Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 'cezaevi koşullarının yetersiz olduğu' iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik, silah bırakma
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik, silah bırakma