Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaToplam sanayi üretici fiyat endeksi arttı
HaberlerUzmanpara

Toplam sanayi üretici fiyat endeksi arttı

20.05.2026 - 17:28 | Son Güncellenme:

#Sanayi Endeksi#Üretici Fiyatları#Madencilik Sektörü

Toplam sanayi üretici fiyat endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 3,48, yıllık bazda yüzde 30,6 artış kaydetti.

Toplam sanayi üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin toplam sanayi üretici fiyat endeksi göstergelerini yayımladı. Buna göre, endeks geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,6, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,34 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 27,95 yükseldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Sanayinin alt sektörlerinin yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 41,73, imalatta yüzde 31,87, elektrik, gaz, buhar ile iklimlendirme üretimi ve dağıtımında yüzde 7,19, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde yüzde 38,26 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 27,28, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,28, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 32,98, enerjide yüzde 46,73 ve sermaye mallarında yüzde 25,01 yükseliş gerçekleşti.

Haberin Devamı

Aylık değişimler

Sanayinin alt sektörlerinin aylık değişimleri incelendiğinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 7,78, imalatta yüzde 3,83, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde yüzde 2,02 artış kaydedilirken, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ise yüzde 4,96 azaldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 3,59, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,51, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,63, sermaye mallarında yüzde 2,44 ve enerjide yüzde 7 artış kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Malatyadaki 5.6lık depremi 2 hafta önce bildi Uyardığı yeni fay hattı
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Malatya'daki 5.6'lık depremi 2 hafta önce bildi! Uyardığı yeni fay hattı
Terörist Ben Gvir sahnede Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Sumud aktivistlerine İsrail işkencesi
Terörist Ben Gvir sahnede! Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Sumud aktivistlerine İsrail işkencesi
AKOM İstanbul için alarm verdi Önümüzdeki 3 saate dikkat: Metrekareye 10 ila 15 kilogram yağış
AKOM İstanbul için alarm verdi! Önümüzdeki 3 saate dikkat: Metrekareye 10 ila 15 kilogram yağış
Şampiyonlar Liginde Galatasarayın torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu!
İlgili Haberler
Vergi borcu olanlar dikkat TBMMde kabul edildi: Taksit 36 aydan 72 aya çıkıyor
Vergi borcu olanlar dikkat! TBMM'de kabul edildi: Taksit 36 aydan 72 aya çıkıyor
Malatya’daki depremde yürekleri ısıtan anlar Görme engelli öğrenciyi kucaklarında taşıdılar
Malatya’daki depremde yürekleri ısıtan anlar! Görme engelli öğrenciyi kucaklarında taşıdılar
EFES-2026nın gece safhası adeta nefesleri kesti
EFES-2026'nın gece safhası adeta nefesleri kesti
Son Dakika... İran basını duyurdu: ABD’den İrana yeni teklif
Son Dakika... İran basını duyurdu: ABD’den İran'a yeni teklif