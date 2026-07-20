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UzmanparaToplam sanayi üretici fiyat endeksi aylık ve yıllık bazda arttı
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Toplam sanayi üretici fiyat endeksi aylık ve yıllık bazda arttı

20.07.2026 - 16:55 | Son Güncellenme:

#Sanayi Endeksi#Üretici Fiyatları#Madencilik Sektörü

Toplam sanayi üretici fiyat endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 28,78 artış kaydetti.

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Toplam sanayi üretici fiyat endeksi aylık ve yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin toplam sanayi üretici fiyat endeksi göstergelerini yayımladı. Buna göre, endeks geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 1,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,78, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,63 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 28,74 yükseldi.

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Sanayinin alt sektörlerinin yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 52,36, imalatta yüzde 29,8, elektrik, gaz, buhar ile iklimlendirme üretimi ve dağıtımında yüzde 4,12, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde yüzde 29,26 artış görüldü.

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Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 28,72, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,86, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 32,11, enerjide yüzde 30,13 ve sermaye mallarında yüzde 21,87 yükseliş gerçekleşti.

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AYLIK DEĞİŞİMLER

Sanayinin alt sektörlerinin aylık değişimleri incelendiğinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 7,03, imalatta yüzde 0,82, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde yüzde 1,97, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 7,1 arttı.

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Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,48, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,51, sermaye mallarında yüzde 1,21 artarken, enerjide yüzde 0,3 azalış kaydedildi.

 

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