Toplanan inek sütü azaldı
Toplanan inek sütü azaldı

14.04.2026 - 10:27 | Son Güncellenme:

#Süt Üretimi#İnek Sütü#Süt Ürünleri

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalışla 877 bin 774 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, şubatta yıllık bazda yüzde 1,1 azalarak 877 bin 774 tona düştü. Ocak-şubat döneminde ise 2025'in aynı dönemine göre, yüzde 0,3 gerileyerek 1 milyon 833 bin 30 ton oldu.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, şubatta yüzde 4 artarak 138 bin 131 tona çıktı. Bu yılın iki ayında da içme sütü üretimi, yıllık bazda yüzde 4,2 artışla 295 bin 566 ton oldu.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi de şubatta 2025'in aynı ayına kıyasla, yüzde 7,4 artarak 110 bin 599 tona, ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 10,6 artışla 230 bin 258 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 2,4 artarak 66 bin 754 ton, ocak-şubat döneminde yüzde 2,5 yükselişle 139 bin 717 ton oldu.

Şubatta ayran ve kefir üretimi yüzde 6,8 yükselerek 78 bin 302 tona çıkarken tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,9 artarak 8 bin 622 ton oldu. Ocak-şubat döneminde ayran ve kefir üretimi yüzde 6,9 artarak 158 bin 789 tona, tereyağı üretimi yüzde 0,3 artışla 17 bin 654 tona yükseldi.

Ocakta 945 bin 256 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, şubat ayında yüzde 6,1 azalarak 877 bin 774 ton oldu.

Aynı dönemde 157 bin 435 ton olan içme sütü üretimi, şubatta yüzde 12,3 azalışla 138 bin 131 ton olarak gerçekleşti.

'Hürmüz restleşmelerinin' gölgesinde kritik cephede bir ilk: 'Tespiti zor, engellenmesi güç'
Galatasaray'da çanlar Okan Buruk için çalıyor! 6 maddelik rapor
Savcılık ‘kaynağını araştırın’ dedi
Tapuda satış düştü, gelir arttı! Yanlış beyana katmerli ceza
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkTRUMP ATAKTA
Zafer Şahin
Zafer Şahin10 maddede ara seçim
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluKürtçe yapay zekâ şarkısını çok sevdik
Eren Aka
Eren AkaVize randevusu vatandaşa yok acenteye var!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaCarrie ve arkadaşlarının müzayedesi
Atilay Kandemir
Atilay KandemirStil ve spor Kemer Country’de buluştu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Al Musalam ile görüştü
İstanbul’da dev narkotik baskını! 6 kişi gözaltında
MEB'den Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Sivas’taki mezarlıkta gizemli kıble farkı! Şehitlik ile sivil mezarlar farklı yönde