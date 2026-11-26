İlçede pastane işleten Sadık ve Hülya Çağlar çifti, bir akrabalarına ait 27 dekar araziyi uzun süreli kiralayarak tarımsal üretim yapmaya karar verdi.

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Araziden alınan numunede toprağın ve iklimin sumak üretimine uygun olduğunu öğrenen çift, Kahramanmaraş'tan tedarik ettiği binlerce sumak fidanı ile 27 dekar araziyi kapama bahçeye dönüştürdü.

Türkiye'de toplam ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin karşılandığı ilçede, ceviz yetiştirmeye uygun olmayan alanların tarımsal üretime kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Oğuzlar Kaymakamlığının ziraat desteği, Oğuzlar Belediyesinin de teknik destek verdiği proje kapsamında 3 bin 500 sumak fidanı toprakla buluştu.

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Kısa süre içinde dikilecek yeni fidanlarla toplam 4 bin sumak ağacından ilçede ilk kez sumak bitkisi yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kapama bahçenin ilk fidanları Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıza Tüfek ile Çağlar çifti tarafından dikildi.

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Belediye Başkanı Mustafa Cebeci yaptığı açıklamada, sumak yetiştiriciliğinin Çorum bölgesinde ilk kez Oğuzlar'da gerçekleştirildiğini söyledi.

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ATIL ARAZİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÖRNEK OLMAK İSTİYORLAR

Oğuzlar'ın coğrafi işaret tescilli ceviziyle tanındığını belirten Cebeci, ilçede ceviz dışında alternatif tarımsal ürünlerin de yaygınlaştırılmasını önemsediklerini vurguladı.

Atıl durumdaki arazilerin sumak yetiştiriciliği için elverişli olduğunu dile getiren Cebeci, şöyle konuştu:

"İlçemiz esnafından Sadık ve Hülya Çağlar kardeşlerimiz, kendi imkanları ve vizyonlarıyla 27 dekarlık araziyi sumak bahçesine dönüştürüyor. Belediye olarak bu projeyi sonuna kadar destekleyeceğiz. İlçemizde atıl kalan toprakları sumak fidanlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Fidanların kök salmasını, üreticilerimizin bol ve bereketli kazançlar elde etmesini diliyorum."

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Sadık Çağlar ise ilçede kullanılmayan tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla sumak yetiştiriciliğine başladıklarını anlattı.

Toplam 27 dönümlük alana 4 bin fidan dikmeyi hedeflediklerini belirten Çağlar, "Bugün çalışmamızın ikinci günü. Şu ana kadar bu arazide ve diğer arazilerimizde 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturduk. Amacımız, diğer vatandaşlarımızın da kullanmadıkları arazileri değerlendirerek ekonomiye kazandırmalarına öncülük etmek." dedi.