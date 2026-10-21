Toyota’dan dev geri çağırma! 105 bin araçta yangın riski

HABER MERKEZİ / Toyota’nın ABD’de satışa sunulan bazı Land Cruiser Hybrid araçları için geri çağırma kararı alındı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), karara gerekçe olarak yakıt deposunun yakınındaki yakıt borusu bağlantısında tespit edilen sorunu gösterdi.

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Kurumun açıklamasına göre, söz konusu bağlantının ayrılması yakıt sızıntısına neden olabiliyor. Sızan yakıtın bir ateşleme kaynağına ulaşması durumunda ise yangın riski artıyor.

GERİ ÇAĞIRMA 105 BİN 794 ARACI KAPSIYOR

NHTSA tarafından duyurulan geri çağırma kapsamında, ABD’de toplam 105 bin 794 araca müdahale edilmesi planlanıyor. Açıklamada, işlemin 2024-2027 model Toyota Land Cruiser Hybrid araçlarının belirli modellerini kapsadığı bildirildi.

Geri çağırmanın merkezinde, yakıt sistemindeki bir bağlantı sorunu bulunuyor. Yakıt deposunun yakınında yer alan boru bağlantısının kopabilmesi nedeniyle araçlarda güvenlik riski oluşabileceği belirtiliyor.

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YAKIT BORUSUNDAKİ BAĞLANTI AYRILABİLİYOR

Yetkili makamın açıklamasında, sorunun yakıt deposu çevresindeki yakıt borusu bağlantısından kaynaklandığı ifade edildi. Bu bağlantının ayrılması halinde, yakıtın sistem dışına sızabileceği aktarıldı.

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Geri çağırma kararı da bu olasılık üzerine alındı. Açıklamada dikkat çekilen temel tehlike, bağlantıdaki sorunun yakıt sızıntısına dönüşmesi ve sızan yakıtın bir ateşleme kaynağıyla temas etmesi olarak sıralandı.

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YANGIN RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

NHTSA, olası sızıntının yangın riskini artırabileceğini vurguladı. Kurumun açıklamasına göre, yakıt borusu bağlantısındaki ayrılma tek başına sızıntıya yol açabilirken, yakıtın bir ateşleme kaynağına ulaşması tehlikenin büyümesine neden olabiliyor.

Bu nedenle geri çağırma kapsamında yapılacak işlemler, yakıt borusu ve bağlantısındaki sorunun giderilmesine odaklanacak.

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BAYİLER ÜCRETSİZ MÜDAHALE EDECEK

Sorunun çözümü için uygulanacak yöntem de açıklandı. NHTSA’nın verdiği bilgiye göre, Toyota bayileri ilgili araçlara ek bir kelepçe takacak veya reçine yakıt borusunu değiştirecek.

Geri çağırma kapsamında gerçekleştirilecek bu işlemler için araç sahiplerinden ücret alınmayacak. Böylece yakıt sızıntısına yol açabilecek bağlantı sorununun giderilmesi ve buna bağlı yangın riskinin azaltılması amaçlanıyor.