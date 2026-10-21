Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaToyota’dan dev geri çağırma! 105 bin araçta yangın riski
HaberlerUzmanpara

Toyota’dan dev geri çağırma! 105 bin araçta yangın riski

21.10.2026 - 12:53 | Son Güncellenme:

#Toyota#Land Cruiser Hybrid#Toyota Geri Çağırma

Toyota’nın SUV modeli için kritik geri çağırma kararı alındı. 105 bin 794 aracı kapsayan kararın arkasında, yangına yol açabilecek bir bağlantı sorunu bulunuyor. İşte etkilenen model yılları ve uygulanacak çözüm…

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Toyota’dan dev geri çağırma 105 bin araçta yangın riski

HABER MERKEZİ / Toyota’nın ABD’de satışa sunulan bazı Land Cruiser Hybrid araçları için geri çağırma kararı alındı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), karara gerekçe olarak yakıt deposunun yakınındaki yakıt borusu bağlantısında tespit edilen sorunu gösterdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kurumun açıklamasına göre, söz konusu bağlantının ayrılması yakıt sızıntısına neden olabiliyor. Sızan yakıtın bir ateşleme kaynağına ulaşması durumunda ise yangın riski artıyor.

GERİ ÇAĞIRMA 105 BİN 794 ARACI KAPSIYOR

NHTSA tarafından duyurulan geri çağırma kapsamında, ABD’de toplam 105 bin 794 araca müdahale edilmesi planlanıyor. Açıklamada, işlemin 2024-2027 model Toyota Land Cruiser Hybrid araçlarının belirli modellerini kapsadığı bildirildi.

Son dakika... Fon soruşturmasında 31 kişi hakkında gözaltı kararı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRFon soruşturmasında 31 kişi hakkında gözaltı kararıHaberi Görüntüle

Geri çağırmanın merkezinde, yakıt sistemindeki bir bağlantı sorunu bulunuyor. Yakıt deposunun yakınında yer alan boru bağlantısının kopabilmesi nedeniyle araçlarda güvenlik riski oluşabileceği belirtiliyor.

Haberin Devamı

YAKIT BORUSUNDAKİ BAĞLANTI AYRILABİLİYOR

Yetkili makamın açıklamasında, sorunun yakıt deposu çevresindeki yakıt borusu bağlantısından kaynaklandığı ifade edildi. Bu bağlantının ayrılması halinde, yakıtın sistem dışına sızabileceği aktarıldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Geri çağırma kararı da bu olasılık üzerine alındı. Açıklamada dikkat çekilen temel tehlike, bağlantıdaki sorunun yakıt sızıntısına dönüşmesi ve sızan yakıtın bir ateşleme kaynağıyla temas etmesi olarak sıralandı.

Haberin Devamı

YANGIN RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

NHTSA, olası sızıntının yangın riskini artırabileceğini vurguladı. Kurumun açıklamasına göre, yakıt borusu bağlantısındaki ayrılma tek başına sızıntıya yol açabilirken, yakıtın bir ateşleme kaynağına ulaşması tehlikenin büyümesine neden olabiliyor.

Son dakika... AYM'nin Yeni Parti hakkında isim kararı belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika... AYM'nin Yeni Parti hakkında isim kararı belli olduHaberi Görüntüle

Bu nedenle geri çağırma kapsamında yapılacak işlemler, yakıt borusu ve bağlantısındaki sorunun giderilmesine odaklanacak.

Haberin Devamı

BAYİLER ÜCRETSİZ MÜDAHALE EDECEK

Sorunun çözümü için uygulanacak yöntem de açıklandı. NHTSA’nın verdiği bilgiye göre, Toyota bayileri ilgili araçlara ek bir kelepçe takacak veya reçine yakıt borusunu değiştirecek.

Geri çağırma kapsamında gerçekleştirilecek bu işlemler için araç sahiplerinden ücret alınmayacak. Böylece yakıt sızıntısına yol açabilecek bağlantı sorununun giderilmesi ve buna bağlı yangın riskinin azaltılması amaçlanıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye-Libya mutabakatının ardından Yunan koramiral canlı yayında ateş püskürdü Bu kaderi hak ediyoruz, bizi sattılar
Türkiye-Libya mutabakatının ardından Yunan koramiral canlı yayında ateş püskürdü! 'Bu kaderi hak ediyoruz, bizi sattılar'
Yaptığı hareket valiyi kapısına getirdi: Gurur duydum
Yaptığı hareket valiyi kapısına getirdi: Gurur duydum
Fenerbahçede Kerem Aktürkoğlundan taraftarın tepkisine alkışla karşılık: Bravo size
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarın tepkisine alkışla karşılık: Bravo size
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirAramıza giren kir, Barrack ve Miçotakis…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüÜretim için mi AR-GE?
Dilara Koçak
Dilara KoçakDünya Makarna Günü kutlu olsun
Asu Maro
Asu Maro“Naziler cani, ben neyim?''
Servet Yıldırım
Servet YıldırımBrüksel’den çıkan mesaj
Osman Gençer
Osman GençerBizimki tavuk.. Komşununki kaz..
İlgili Haberler
AFAD dalgıçları görevi bıraktı iddiası DMM’den açıklama geldi
'AFAD dalgıçları görevi bıraktı' iddiası! DMM’den açıklama geldi
Son dakika... Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti ve Ankara milletvekiliğinden istifa etti
Son dakika... Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti ve Ankara milletvekiliğinden istifa etti
Büyükçekmece’de rezidansta kanlı saldırı 1 ölü, 1 yaralı
Büyükçekmece’de rezidansta kanlı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı
Kanada Başbakanı Carney, 22-23 Ekimde Türkiyeyi ziyaret edecek
Kanada Başbakanı Carney, 22-23 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek