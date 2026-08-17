Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTrabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde ilk kazma 1 Eylül'de vurulacak
HaberlerUzmanpara

Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde ilk kazma 1 Eylül'de vurulacak

17.08.2026 - 17:13 | Son Güncellenme:

#Trabzon Raylı Sistem#Ulaşım Projesi#Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde ilk kazmanın 1 Eylül'de vurulacağını bildirdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesinde ilk kazma 1 Eylülde vurulacak

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon için önem taşıyan projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, iki özel inşaat firmasının ortaklığında gerçekleştirileceğini belirtti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Patrona attığı e-posta pahalıya patladı! Yargıtay'dan emsal karar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPatrona attığı e-posta pahalıya patladı! Yargıtay'dan emsal kararHaberi Görüntüle

Projenin trafiği rahatlatmasının yanı sıra Trabzon'a büyük değer katacağını vurgulayan Genç, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana büyük titizlikle takip ettiğimiz Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Proje'mizde ilk kazmayı 1 Eylül 2026 tarihinde vuracağız." ifadelerini kullandı.

Genç, vatandaşa verdikleri sözü tuttuklarının ve artık Trabzon'un ulaşımı için yeni bir devir başlayacağının altını çizerek, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Trabzon milletvekillerine ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'e teşekkür etti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Alihan Kurişin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini açıkladı
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini açıkladı
Altında yıl sonu hedefi Uzman isim açıkladı
Altında yıl sonu hedefi! Uzman isim açıkladı
Yunan basını zordayız diyerek duyurdu 3 hedef iddiası: Türkiye ne arıyor
Yunan basını 'zordayız' diyerek duyurdu! '3 hedef' iddiası: 'Türkiye ne arıyor?'
Galatasaray Noa Lang için kesenin ağzını açtı
Galatasaray Noa Lang için kesenin ağzını açtı!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirÇocuklarımız ve acı rakamlar
Tunca Bengin
Tunca BenginYavaş CHP’de ama değil gibi de sanki!..
Cem Kılıç
Cem Kılıçİşe iadeye bağlı ödemeler
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerFutboldan daha fazlası: Amedspor
Abdullah Karakuş
Abdullah Karakuş25. yıl ve AK Parti
Hakkı Öcal
Hakkı Öcalİki Trump
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesZayıflamak yetmiyor, kaybettiğimiz kaslar ne olacak?
Asu Maro
Asu MaroLimonata gibi bir roman
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerEğer Ürüne Para Ödemiyorsanız Ürün Sizsiniz!
İlgili Haberler
Hakkaride uzman çavuşun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 itfaiye personeli hakkında karar
Hakkari'de uzman çavuşun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 itfaiye personeli hakkında karar!
5 İHA saldırısına uğramıştı Hasarlı gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
5 İHA saldırısına uğramıştı! Hasarlı gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Yüzüne 60 dikiş atılmıştı Eşini darbeden polis memuru tahliye edildi
Yüzüne 60 dikiş atılmıştı! Eşini darbeden polis memuru tahliye edildi
Arnavutköyde skandal görüntü Ata şiddet uygulayan cani yakalandı
Arnavutköy'de skandal görüntü! Ata şiddet uygulayan cani yakalandı