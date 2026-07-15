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Trabzon’da fındıkta rekolte tespiti çalışmaları başladı

15.07.2026 - 17:52 | Son Güncellenme:

#Fındık Rekoltesi#Trabzon Fındık#Tarım Ve Orman Bakanlığı

2026 ürünü fındık rekoltesinin tespiti için Trabzon’da çalışmalara başlandı. 13 Temmuz 2026 itibariyle belirlenen bahçelerde çotanak sayımına başlayan komisyon, 21 Temmuz Salı gününe kadar sahada sayım yapacak.

Trabzon’da fındıkta rekolte tespiti çalışmaları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda fındıkla ilgili kesimlerin temsil edildiği komite tarafından belirlenecek rekolte için bu yıl da Trabzon’un fındık tarımı yapılan ilçelerinde çotanak sayımı gerçekleştirilecek. Ekipler dün Şalpazarı, Tonya, Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçelerinde sayım yaparken bugün de Çarşıbaşı, Akçaabat ve Düzköy ilçelerinde sayım yapacak.

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Sahil, orta ve yüksek kesimlerde örnekleme yöntemi ile rekolte tespiti yapmaya başlayan komisyonda sektörle ilgili "Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü, Trabzon Ticaret Borsası, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Fiskobirlik, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Fındık Konseyi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Toprak Mahsulleri Ofisi Trabzon Başmüdürlüğü' temsilcileri yer alıyor.

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