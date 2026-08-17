Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTrafikte araç sayısı 34,7 milyonu aştı
HaberlerUzmanpara

Trafikte araç sayısı 34,7 milyonu aştı

17.08.2026 - 10:45 | Son Güncellenme:

#Araç Kayıtları#Trafik İstatistikleri#TÜİK

Trafiğe temmuzda 207 bin 508 aracın kaydı yapılırken 6 bin 124 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 201 bin 384 arttı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Trafikte araç sayısı 34,7 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,4 azalarak 207 bin 508 oldu. Temmuzda kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 14,3 artışla, 5 bin 358'den 6 bin 124'e yükseldi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, yılın 7 ayında 201 bin 384 artış gösterdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,1'ini motosiklet, yüzde 38'ini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, bir önceki aya göre yüzde 6,6 artış gerçekleşti.

Altın, Pazartesi gününe yükselişle başladı! İşte nedeni...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın, Pazartesi gününe yükselişle başladı! İşte nedeni...Haberi Görüntüle

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 39,5, kamyonda yüzde 34,5, kamyonette yüzde 18,7, otomobilde yüzde 6,9, motosiklette yüzde 3,7 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 44,3, minibüste yüzde 4,8 ve traktörde yüzde 0,8 azalış gösterdi.

Haberin Devamı

Temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 19,4 azaldı. Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 33,5, kamyonda yüzde 13,6, minibüste yüzde 1,8 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 49,1, kamyonette yüzde 30,3, otomobilde yüzde 26, motosiklette yüzde 12,5 ve traktörde yüzde 0,6 geriledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI TEMMUZ SONU İTİBARIYLA 34,7 MİLYONU GEÇTİ

Haberin Devamı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artarak, 32 milyon 618 bin 554'ten 34 milyon 746 bin 396'ya yükseldi.

Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Müdürlüğü bıraktı, pazarcı oldu! 'Tecrübene yazık olacak' dediler: 'Hayatımın en doğru kararı'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMüdürlüğü bıraktı, pazarcı oldu! 'Tecrübene yazık olacak' dediler: 'Hayatımın en doğru kararı'Haberi Görüntüle

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Devri yapılan toplam 907 bin 846 taşıtın yüzde 64,8'ini otomobil, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 13,7'sini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar olarak kayda geçti.

Haberin Devamı

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 11,2'si Renault, yüzde 8,3'ü Fiat, yüzde 8,2'si Togg, yüzde 8'i Hyundai, yüzde 7,9'u Volkswagen, yüzde 6,8'i Toyota, yüzde 5,4'ü Skoda, yüzde 5,2'si Citroen, yüzde 4,7'si Peugeot, yüz de 3,9'u Mercedes-Benz, yüzde 3,5'i Opel, yüzde 3,2'si Nissan, yüzde 3,1'i BMW, yüzde 3,1'i Kia, yüzde 2,3'ü Volvo, yüzde 2'si Chery, yüzde 1,7'si Audi, yüzde 1,7'si Mini, yüzde 1,5'i Dacia, yüzde 1,2'si Jeep ve yüzde 6,8'i diğer markalardan oluştu.

Haberin Devamı

Ocak-temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,1 azalarak 1 milyon 170 bin 247 olurken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 21,2 artarak 35 bin 336 oldu. Böylece ocak-temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 134 bin 911 artış gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde, trafiğe kaydı yapılan 534 bin 811 otomobilin yüzde 41'i benzin, yüzde 31,8'i hibrit, yüzde 18'i elektrikli, yüzde 8,1'i dizel ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı oldu.

Zorbaya karşı tüm Türkiye ayakta
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRZorbaya karşı tüm Türkiye ayaktaHaberi Görüntüle

Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 959 bin 336 otomobilin ise yüzde 32,1'i dizel, yüzde 31'i benzin, yüzde 29,3'ü LPG, yüzde 4,9'u hibrit ve yüzde 2,6'sı elektrikli oldu. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-temmuz döneminde, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 31,8'i 1300 ve altı, yüzde 16,2'si 1401-1500, yüzde 14,5'i 1501-1600, yüzde 10,5'i 1301-1400, yüzde 8'i 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Haberin Devamı

Söz konusu dönemde, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,6'sı gri, yüzde 25,7'si beyaz, yüzde 11,9'u siyah, yüzde 9,9'u mavi, yüzde 5,7'si yeşil, yüzde 3,2'si kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'ü turuncu, yüzde 0,3'ü sarı ve yüzde 0,1'i diğer renkteki araçlardan oluştu.

EN ÇOK OKUNANLAR
Alihan Kurişin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini açıkladı
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini açıkladı
Altında yıl sonu hedefi Uzman isim açıkladı
Altında yıl sonu hedefi! Uzman isim açıkladı
Yunan basını zordayız diyerek duyurdu 3 hedef iddiası: Türkiye ne arıyor
Yunan basını 'zordayız' diyerek duyurdu! '3 hedef' iddiası: 'Türkiye ne arıyor?'
Galatasaray Noa Lang için kesenin ağzını açtı
Galatasaray Noa Lang için kesenin ağzını açtı!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirÇocuklarımız ve acı rakamlar
Tunca Bengin
Tunca BenginYavaş CHP’de ama değil gibi de sanki!..
Cem Kılıç
Cem Kılıçİşe iadeye bağlı ödemeler
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerFutboldan daha fazlası: Amedspor
Abdullah Karakuş
Abdullah Karakuş25. yıl ve AK Parti
Hakkı Öcal
Hakkı Öcalİki Trump
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesZayıflamak yetmiyor, kaybettiğimiz kaslar ne olacak?
Asu Maro
Asu MaroLimonata gibi bir roman
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerEğer Ürüne Para Ödemiyorsanız Ürün Sizsiniz!
İlgili Haberler
Hakkaride uzman çavuşun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 itfaiye personeli hakkında karar
Hakkari'de uzman çavuşun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 itfaiye personeli hakkında karar!
5 İHA saldırısına uğramıştı Hasarlı gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
5 İHA saldırısına uğramıştı! Hasarlı gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Yüzüne 60 dikiş atılmıştı Eşini darbeden polis memuru tahliye edildi
Yüzüne 60 dikiş atılmıştı! Eşini darbeden polis memuru tahliye edildi
Arnavutköyde skandal görüntü Ata şiddet uygulayan cani yakalandı
Arnavutköy'de skandal görüntü! Ata şiddet uygulayan cani yakalandı