UzmanparaTrakya'da yağışlar tarımsal verim beklentisini artırdı
Trakya'da yağışlar tarımsal verim beklentisini artırdı

09.05.2026 - 13:58 | Son Güncellenme:

Prof. Dr. İsmet Başer, bu yıl düzenli seyreden yağışların Trakya'da tarımsal üretime olumlu yansıdığını, özellikle kışlık ürünlerde yüksek verim beklendiğini söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine, geçen yıla göre yağışların hem miktar hem de aylara dağılım açısından daha dengeli gerçekleştiğini belirtti.

Trakya'da buğday, arpa ve kanola başta olmak üzere kışlık ürünlerin genel durumunun iyi olduğunu ifade eden Başer, "Şu an itibarıyla bölgede tarımsal açıdan oldukça iyi gidiyoruz. Özellikle kışlık ürünlerde ciddi sorun görünmüyor. Bu yıl verimde iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum." dedi.

Yağışların üretimde önemli rol oynadığına dikkati çeken Başer, yağış miktarı kadar zamana yayılmasının da verimi artırdığını dile getirdi.

Başer, bu yılın en önemli avantajlarından birinin yağışların aylara dengeli şekilde dağılması olduğunu anlatarak, "Bu durum bitki gelişimine olumlu katkı sağladı. Şu saatten sonra hiç yağış olmasa bile belirli bir verim seviyesinin üzerine çıkılacağını düşünüyorum. Ancak 10 gün içinde yeni bir yağış alınırsa bazı alanlarda rekor verimler görülebilir." diye konuştu.

Tarımda risklerin her zaman bulunduğuna dikkati çeken Başer, ani sıcaklık düşüşleri ya da çiçeklenme döneminde yaşanabilecek sıcak hava dalgalarının üretimi etkileyebileceğini aktardı.

Yağışlarla birlikte bazı hastalıkların da arttığını söyleyen Başer, yoğun yağış alan dönemlerde bunun doğal karşılandığını belirterek, "Yazlık ürünlerde de şu ana kadar önemli bir sorun yaşanmadı. Bugüne kadar yağışlar yazlık ürünlerin çıkış döneminde problem oluşturmadı. Önümüzdeki süreçte yağışların devam etmesi halinde bütün ürünlerde iyi bir sezon yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Mustafa Yıldız da bu yıl yağışların geçen yıla göre daha fazla olduğunu, verim beklentilerinin arttığını kaydetti.

 

55 asker, 3 günde yaptı: Adı 'Kaan' oldu
Rum basınından ‘bayrak’ hadsizliği
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 2 farklı hesap!
Hoca adaletten kaldı: Sınav notuna yargı ayarı
Tunca BenginYıldırımhan bir istihbarat başarısı aynı zamanda...
Melih AşıkHAKEM RAKI İÇER Mİ?
Cem KılıçGeleceğin işgücünü ‘öğrenme’ belirleyecek
Ali EyüboğluSertab Erener’in ‘siyasi’ kararı!
Deniz Kilislioğluİran savaşında Pekin nerede?
Şükrü AndaçCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan kritik mesaj! ‘Verileri elde tutan küresel aktör olur’
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, yabancı basın mensuplarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'ye kurban bağışında bulundu
Son dakika... İstanbul'da metrobüs yangını! Seferlerde aksama meydana geldi
Burhanettin Duran: Algoritmalarla savrulduğumuz yerde olmamalıyız