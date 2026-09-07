Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTren biletlerinde yeni dönem! İşte yer bulamayanların işini kolaylaştıracak yöntem
HaberlerUzmanpara

Tren biletlerinde yeni dönem! İşte yer bulamayanların işini kolaylaştıracak yöntem

07.09.2026 - 12:40 | Son Güncellenme:

#Tren#Bilet#TCDD

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisinin daha eklendiğini belirterek, bilet bulamayan yolcuların iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde otomatik olarak bilgilendirilmesini sağlayan ‘Boş Yer Takip Butonu' özelliğinin hayata geçirildiğini açıkladı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tren biletlerinde yeni dönem İşte yer bulamayanların işini kolaylaştıracak yöntem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında ‘Boş Yer Takip Butonu' özelliğinin hayata geçirildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, yolcuların bilet bulamadıkları trenler için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak trenlerde iade, iptal veya başka nedenlerle yer açıldığında uyarılma talebinde bulunabileceklerini bildirdi. Uraloğlu, "Bilet bulamayan yolcularımız, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde sistemsel ve otomatik olarak bilgilendirilecek" dedi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Tren biletlerinde yeni dönem İşte yer bulamayanların işini kolaylaştıracak yöntem


BİLET SATIŞ EKRANINI SÜREKLİ KONTROL ETMEYE GEREK KALMAYACAK

Yeni uygulamayla bilet bulamayan yolcuların seyahat etmek istedikleri tren için uyarı talebi oluşturabileceğini kaydeden Uraloğlu, "Bu uygulamayla yolcularımızın bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmadan, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anında haberdar olmalarını ve biletlerini kolayca satın almalarını sağlıyoruz. Dijital imkanları kullanarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve seyahat planlamalarını daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Çift kol nakli sonrası hayatı değişmişti! 10 yıl sonra gelen karar şaşkına çevirdi: Burada komik bir durum var
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÇift kol nakli sonrası hayatı değişmişti! 10 yıl sonra gelen karar şaşkına çevirdi: Burada komik bir durum varHaberi Görüntüle

Tren biletlerinde yeni dönem İşte yer bulamayanların işini kolaylaştıracak yöntem


BİLET VE FATURALARA DİJİTAL ERİŞİM

Haberin Devamı
Haberin Devamı

TCDD Taşımacılık AŞ'nin e-Belge dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 Eylü itibarıyla e-Bilet ve e-Fatura uygulamalarının da hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, e-Bilet uygulamasıyla yolcuların bilet satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen ‘Yolculuk Bilgilendirme' e-postasındaki PDF dokümanda yer alan bağlantı üzerinden e-Biletlerine ulaşabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

E-Fatura uygulamasıyla da taşımacılık hizmetlerinden yararlanan müşterilerin faturalarına dijital ortamda erişebileceğini kaydeden Uraloğlu, uygulamanın fatura oluşturma, iletme ve arşivleme süreçlerinde zaman ve maliyet avantajı sağladığını belirtti.

Son dakika...Veyis Ateş hakim karşısında! 'Mehmet Akif Ersoy benden helallik istedi'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRVeyis Ateş hakim karşısında! 'Mehmet Akif Ersoy benden helallik istedi'Haberi Görüntüle

Tren biletlerinde yeni dönem İşte yer bulamayanların işini kolaylaştıracak yöntem

Haberin Devamı

Uraloğlu, "Kağıt, baskı ve fiziksel arşivleme ihtiyacını azaltarak hem maliyetlerimizi düşürüyor hem de doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyoruz. Hedefimiz, dijital imkanlardan daha fazla yararlanarak demiryolu hizmetlerimizi vatandaşlarımız her yerden, her zaman ulaşılabilir ve işlemleri, daha hızlı, kolay, verimli ve çevreci hale getirmek. Bu kapsamda ilk 4 günde yaklaşık 286 bin e-bilet ve bin 554 e-fatura düzenlendi" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR
Serhat Kılıçın babasının zor anları
Serhat Kılıç'ın babasının zor anları
En zor ulaşıma sahip ilçenin kaderini değiştirecek proje
En zor ulaşıma sahip ilçenin kaderini değiştirecek proje
Veyis Ateş hakim karşısında Benden helallik istedi
Veyis Ateş hakim karşısında! 'Benden helallik istedi'
Krizdeki Volkswagenden İsrail kararı Silah üretecek
Krizdeki Volkswagen'den İsrail kararı! Silah üretecek
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirCumhuriyet Bayramı’nda gönülden akla coğrafya
Tunca Bengin
Tunca BenginHepsi kaybetti bu savaşta!..
Cem Kılıç
Cem KılıçDiploma sonrasını gösteren rehber
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşAşırı sağ, ırkçılık ve Avrupa
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalAvrupalılar bizi ne kadar da severmiş meğer!
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesNe yediğimiz kadar ne zaman yediğimiz de önemli
Asu Maro
Asu MaroBir kuyruklu yıldız gibi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerTekno-Oligarşiden Stratejik Bağımlılığa: Devletler Artık Şirketler Olmadan Savaşabilir mi?
İlgili Haberler
Kasımpaşa Tüneli yanında çıkan yangın korkuttu
Kasımpaşa Tüneli yanında çıkan yangın korkuttu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan kiralık konut açıklaması: Başvurular 14 Eylülde başlıyor
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kiralık konut' açıklaması: Başvurular 14 Eylül'de başlıyor
Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi
Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi
Etimesgut Belediyesi’nde uyuşturucu operasyonu Taylan Özgüven’in testi pozitif
Etimesgut Belediyesi’nde uyuşturucu operasyonu! Taylan Özgüven’in testi pozitif