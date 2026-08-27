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UzmanparaTren yolculuklarında yeni dönem! 1 Eylül'de bilet sistemi tamamen değişiyor
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Tren yolculuklarında yeni dönem! 1 Eylül'de bilet sistemi tamamen değişiyor

27.08.2026 - 15:27 | Son Güncellenme:

#E-Bilet#Tren Yolculuğu#TCDD Taşımacılık

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, tren yolculuklarında 1 Eylül itibarıyla tamamen e-bilet uygulamasına geçileceğini bildirdi.

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Tren yolculuklarında yeni dönem 1 Eylülde bilet sistemi tamamen değişiyor

Müdürlüğün, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bir süredir devrede olan e-bilet uygulamasına ilişkin bilgi verildi. Dijital dönüşümde yepyeni bir adım daha atıldığı belirtilen paylaşımda, "TCDD Taşımacılık olarak e-belge dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 1 Eylül itibarıyla e-bilet uygulamasına geçiyoruz. Yolcularımız, bilet satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postasında yer alan PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayarak e-biletlerine kolayca erişebilecek." ifadesi kullanıldı.

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Paylaşımda, böylece biletlerin artık dijital, güvenli ve her an erişilebilir olacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Biletinizi alın, 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postanızı açın, PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayın, e-biletinize kolayca ulaşın. Hedefimiz daha az kağıt kullanımı, kolay erişim, güvenli belge yönetimi ve daha güçlü bir dijital altyapı. Geleceğin demir yollarını bugünden inşa etmek için gelişmeye ve dönüşmeye devam ediyoruz."

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