Trump'ın açıklamasının ardından petrolde sert düşüş

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.21 itibarıyla Cuma günkü kapanışa göre yüzde 9 azalarak 96,96 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,75 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Savaş Bakanlığı'na, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdiğine yönelik açıklaması etkili oldu.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadelerine yer verdi.

TRUMP, 48 SAAT SÜRE VERMİŞTİ

Donald Trump, pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuştu.

İran basını da Trump'ın "ülkedeki elektrik tesislerine saldırı" tehditlerine karşılık Körfez ülkeleri ile Ürdün'deki 11 önemli enerji üretim ve tuzdan arındırma tesisinin görüntülerini paylaşarak bu tesislerin hedef alınacağını belirtmişti.

AVRUPA TAHVİL PİYASASINA OLUMLU YANSIDI

Trump'ın İran ile müzakerelerin başladığını ve askeri saldırıların beş günlüğüne ertelendiğini duyurmasının ardından Avrupa tahvil piyasalarında belirgin bir rahatlama gözlendi. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi erken saatlerdeki yükselişi tersine çevirerek 5 baz puan gerileyerek yüzde 2,98'e inerken 2 yıllık Alman tahvil faizi 2,5 baz puan düşüşle yüzde 2,64 seviyesine geriledi.

İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizi ise 11 baz puan düşerek yüzde 3,96'ya indi; İtalya ile Almanya arasındaki faiz farkı günün başındaki 100 baz puanlık zirve seviyesinden 82 baz puana geriledi.

GRAM ALTIN 6.400 TL'Yİ AŞTI

Sabah saatlerinde 5.900 TL seviyesinin altına gerileyen altının gram fiyatı şu sıralarda 6.400 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 5.843 TL, en yüksek ise 6.462 TL seviyesi test edildi.

"YATIRIMCILAR DEĞERLİ METALLERİ TERK ETMEK YERİNE GEÇİCİ OLARAK DOLARA GEÇTİ"

Pariterium Danışmanlık şirketinin kurucusu Dr. İsmet Demirkol, yaptığı açıklamada, altın ve gümüşün seyrinde kısa vadede Trump'ın açıklamalarının etkili olduğunu belirterek, değerli metallerin uzun vadeli yükseliş trendi potansiyelinin devam ettiğini söyledi.

Bu süreçte yaşanan geri çekilmelerin temelinde, jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte yatırımcıların güvenli liman olarak doğrudan dolara yönelmesinin yer aldığını belirten Demirkol, "Söz konusu dönemde altın ve gümüşteki satışlar, bu varlıklara yönelik olumsuz bir beklentiden ziyade, artan belirsizlik ortamında likidite ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleşti. Başka bir ifadeyle, yatırımcılar değerli metalleri terk etmek yerine geçici olarak nakde, özellikle dolara geçti." dedi.

"ALTIN VE GÜMÜŞÜN ORTA VE UZUN VADEDE YÜKSELİŞ EĞİLİMİNİ SÜRDÜRMESİ DAHA OLASI"

Demirkol, Trump'ın söylemleri sonrası jeopolitik risk algısının yeniden şekillenmesiyle birlikte ilk tepki veren varlıkların yine altın ve gümüş olduğunu belirterek, "Çünkü altın, hem enflasyona karşı korunma aracı hem de küresel belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olma özelliği bulunuyor." dedi.

Gümüş tarafında ise farklı bir hikayeden söz eden Demirkol, özellikle güneş, rüzgar ve hidrojen gibi yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artışın, gümüşe yönelik endüstriyel talebi yapısal olarak desteklediği ve elektrifikasyon, enerji dönüşümü ile teknolojik yatırımların hız kazanmasının, gümüşün uzun vadeli fiyat dinamiklerini yukarı yönlü besleyen temel unsurlar arasında öne çıktığını ifade etti.

SADECE ALTINDA DEĞİL DİĞER VARLIKLARDA DA SATIŞ VAR

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, piyasanın çok volatil ve çok hareketli olduğunu söyledi.

Özellikle arka arkaya ve ters yönde gelen açıklamaların piyasalarda dalgalanmalara yol açtığını ifade eden Ergezen, "Ons altın tarafında bu 3 bin 950-4 bin 50 dolar seviyesi aslında önemli ve güçlü bir destek. Açıkçası bu seviyelere kadar geri gelmesini de beklemiyordum. Ama tabi savaşın boyutunun artması, özellikle enerji sahalarının vurulması burada enflasyon endişelerini beraberinde getiriyor. Enflasyon endişeleri de faizlerin uzun süre sabit kalacağı, hatta belki faizlerde artışa gidilebileceği endişesini getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ergezen, savaş uzadıkça altın üzerindeki baskının arttığını belirterek şunları kaydetti:

"Ama bütün bunların ötesinde bir de şöyle bir realite var. Piyasa nakde geçmeye çalışıyor. Özellikle bu artan risklerden dolayı kredili işlemler kapatılmaya başlandı. Ondan sonra kaldıraçlı işlemler kapatılmaya başlandı. Tabi böyle olunca da doğal olarak herkes sadece altında değil varlıklarında satışa geçiyor. Burada savaş devam ettiği sürece, volatilite devam ettiği sürece altın tarafındaki baskıyı görebiliriz. O yüzden oldukça temkinli olmak lazım. Bir de bütün bunların ötesinde sanki Merkez Bankaları tarafından da yani büyük kurumsal taraftan satışlar geliyor gibi. Bu da acaba Merkez Bankası rezervlerinden satış mı oluyor sorusunu beraberinde getiriyor. Tabi onu ancak önümüzdeki dönemde görebiliriz."

Ergezen, savaşın durması durumunda altında yukarı tepkiler görülebileceği ama bu tepkilerin çok hızlı olmayacağı öngörüsünde bulunarak, "Enerji sahalarının vurulmasından dolayı savaş bitse bile petrolün geri çekilmesi zaman alacak. Doğal olarak dolar endeksindeki gerileme ve piyasadaki toparlanma kolay olmayacak. Bu yüzden savaş bitse bile petrolde 70 dolara doğru sert bir düşüş görmeyeceğiz." dedi.