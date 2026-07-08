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Trump’ın İran çıkışı piyasaları vurdu! Altın sert düştü

08.07.2026 - 12:20 | Son Güncellenme:

#Altın#Trump#Ekonomi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yapılan mutabakatın sona erdiğini açıklaması ve Washington’un gece saatlerinde İran’a yönelik hava operasyonu düzenlemesi küresel piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. Artan jeopolitik gerilimle birlikte petrol fiyatları yüzde 5’in üzerinde yükselirken, yatırımcıların gözü bölgeden gelecek yeni açıklamalara çevrildi.

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında yaşanan son gelişmelerin ardından yeni bir belirsizlik dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Geçici ateşkes sürecinin sona ermesiyle birlikte Washington-Tahran hattındaki gerilim yeniden çatışma riskini artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan mutabakatın kendisi açısından sona erdiğini belirterek sert mesajlar verdi.

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TRUMP: “İRAN’LA ANLAŞMAK İSTEMİYORUM”

Trump, İran konusunda yaptığı açıklamada, “İran’la mutabakat benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı’nın bu sözleri, piyasalarda risk algısını artırırken enerji fiyatlarında hızlı hareketliliğe yol açtı.

Trump’ın İran çıkışı piyasaları vurdu Altın sert düştü

PETROL FİYATLARI SAVAŞ ENDİŞESİYLE YÜKSELDİ

Ortadoğu’daki gerilimin yeniden tırmanması, petrol piyasalarında sert yükselişi beraberinde getirdi. Brent petrol ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatları yüzde 5’in üzerinde değer kazanırken, Brent petrolün hafta genelindeki yükselişi yüzde 8 seviyesini aştı.

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Yatırımcılar, bölgedeki çatışmanın enerji arzını etkileyebileceği endişesiyle petrol tarafında alımlara yöneldi.

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ALTINDA BEKLENMEDİK HAREKET

Jeopolitik risklerin arttığı dönemde güvenli liman olarak görülen altında ise farklı bir tablo ortaya çıktı.

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Altının ons fiyatı 4 bin 100 dolar seviyesinin altına gerileyerek düşüş kaydetti. Piyasalarda gözler, ABD-İran geriliminin bundan sonraki seyrine ve yeni diplomatik adımlara çevrildi.

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