Trump'ın küresel tarifeleri yasaya aykırı bulundu

08.05.2026 - 09:54 | Son Güncellenme:

#Trump#Ticaret Mahkemesi#Gümrük Vergileri

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca uygulamaya koyduğu küresel gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

New York'taki Uluslararası Ticaret Mahkemesi, bazı eyaletler ve şirketlerin küresel gümrük tarifelerine karşı açtığı davada kararını açıkladı. Kararda, 20 Şubat 2026 tarihli "Temel Uluslararası Ödemeler Sorunlarını Ele Almak Amacıyla Geçici İthalat Ek Vergisi Uygulanması" isimli başkanlık bildirisinin hukuka aykırılık gerekçesiyle geçersiz olduğu kaydedildi.

Washington eyaleti ile Burlap and Barrel ve Basic Fun şirketleri için bildirinin uygulanmasının durdurulmasına karar verilirken, söz konusu davacıların ödediği 122. Bölüm kapsamındaki gümrük vergilerinin, yasal faiziyle birlikte iade edilmesine hükmedildi.

Küresel tarifeler Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından açıklanmıştı

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Aynı gün Trump, Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili kararı sonrası, halihazırda uygulanan tarifelere ek olarak yüzde 10 oranında küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağını belirtmişti.

İmzalanan bildiride Trump'ın 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca sahip olduğu yetkiyi kullandığı kaydedilmişti. Bu kapsamda ABD'ye ithal edilen ürünlere 150 gün süreyle yüzde 10 oranında ithalat vergisi getirilmiş, kararın 24 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmişti. Trump, 21 Şubat'ta ise yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.

