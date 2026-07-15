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UzmanparaABD Başkanı Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık altın para basılacak
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ABD Başkanı Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık altın para basılacak

15.07.2026 - 17:05 | Son Güncellenme:

#ABD#Donald Trump#Altın Para

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına, üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer alacağı 1 dolarlık yeni bir "altın para" basılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trumpın portresinin yer aldığı 1 dolarlık altın para basılacak

Hazine Bakanı Bessent, X sosyal medya hesabından söz konusu paraya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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"Amerika bağımsızlığının 250. yılını kutlarken, ABD Darphanesi özgürlüğün kalıcı mirasını ve vatanseverliğin sarsılmaz bir simgesini onurlandırmak için bu yeni 1 dolarlık altın parayı basmaya başlayacak. Başkan Trump'ın yer aldığı bu para, Amerikan değerlerinin gücünü ve herkes için özgürlüğü korumaya kendini adanmış bir ulusun vaadini kutluyor."

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1 DOLARLIK ALTIN PARANIN BİR YÜZÜNDE TRUMP'IN PORTRESİ OLACAK

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Bessent paylaşımında, tedavülde kaç adet madeni para bulunacağı, paranın hangi malzemeden üretileceği ya da ne zaman piyasaya sürüleceği gibi bilgilere yer vermedi. Paylaşımdaki görsele göre, tasarlanan 1 dolarlık altın paranın bir yüzünün merkezinde Başkan Trump'ın portresi bulunuyor. Trump'ın portresinin sağında ise "IN GOD WE TRUST" (Tanrı'ya Güveniyoruz) yazısı dikkati çekiyor.

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Portrenin üst kısmında kavisli bir şekilde "LIBERTY" (Özgürlük) yazarken, alt kısmında ise ülkenin bağımsızlık yılı ile 250. yıl dönümünü simgeleyen "1776-2026" tarihleri yer alıyor.

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Paranın diğer yüzünde ise ABD'nin geleneksel sembollerinden kanatları açık kel kartal figürü ve kartalın göğsündeki kalkanın üzerinde "250" rakamı bulunuyor. Bu figürü, üst kısımda İngilizce olarak "Amerika Birleşik Devletleri" ve alt kısmında "Bir Dolar" ifadeleri çevreliyor.

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